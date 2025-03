Eita! Em conversa com Eva, Maike foi sincero ao relembrar fala de Vitória Strada sobre amizade da sister com Renata; confira

Durante uma conversa com Maike e outros aliados nesta segunda-feira, 24, Eva relembrou quando Vitória Strada a chamou de "manipulável" e Renata de "manipuladora" no último Sincerão. Na academia do BBB 25, Maike não hesitou em dar sua opinião sincera sobre a postura da atriz.

"70 dias de programa e a pessoa falar de afinidade?", questionou Eva.

"Agora é com Aline, ficam agarrando. E ela com o Diego agora, uma agarração danada também? Vocês são amigas há 25 anos, cara", disse Vilma.

"Vocês tinham que ter falado assim: 'Está com inveja, né, Vitória?'", disparou Maike na sequência.

Ainda durante o bate-papo, Eva confessou como se sentiu com o comentário. "Mas eu falei: 'Porque vocês não tem isso, né, galera? Por que é que vocês estão tão incomodados?'", relembou. "Isso incomoda desde o primeiro dia. 'Ah, porque vão iguais pra academia, porque fazem tudo juntas'. Vou continuar fazendo, sempre fiz, a vida toda", completou a sister

Assista:

Maike opina sobre Vitória Strada competir na Prova do Líder com adversários

Na quinta-feira, 20, Maike e João Gabriel celebraram a conquista dos aliados na primeira fase da Prova do Líder, que dividiu os participantes do BBB 25 em dois grupos. Na área externa da casa, os participantes comentaram sobre Vitória Strada ter ficado no grupo adversário, competindo ao lado dos integrantes do antigo Quarto Fantástico.

"Pelo menos a gente está com chance de ser Líder", ressaltou Maike. "F*d* é a Vitória, mano", respondeu João Gabriel.

"Mas é bom para a Vitória se ligar, também", disparou o paulista, explicando que a organização dos grupos se deu por prioridade. "Aí, a Vitória já se ligou e veio. Não iam escolher ela...", opinou.

