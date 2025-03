BBB 25: Daniele Hypolito abre o jogo para seu irmão: 'Voltou de um jeito diferente'

Os ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito protagonizam um “Sincerão entre irmãos” na academia da casa do BBB 25; saiba mais detalhes!

Na tarde desta segunda-feira, 24, os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito conversaram na academia do BBB 25 sobre a dinâmica do Sincerão. Durante a conversa, a ginasta revelou qual participante chamará para a dinâmica de segunda à noite e ainda comentou sobre a postura de seu irmão no jogo.

"Na sua volta, você voltou de um jeito diferente. Se isso é bom para você, maravilha. Tem algumas coisas, que eu, no meu ponto de vista, não estão bacanas. Outra coisa, jogo morno, meu jogo pode ser morno porque eu não vou ser retroativa igual você é” , inicia Daniele.

A ginasta fala que não mudará sua forma de falar “educada”, e não falará no mesmo tom que a pessoa. “Se a pessoa tá gritado, eu vou falar no meu tom”, completa. Diego, logo dispara: "Tenta não colocar de novo educada que todo mundo já sabe que você é educada, você sempre fala isso".

"Diego, e vou continuar falando porque não vou deixar de falar o que eu sou", reafirma a sister.

"Presta atenção em uma coisa que eu vou te falar: tudo que você fala para mim, eu sempre escuto e não sai por um ouvido. Ninguém aqui tem verdade absoluta, nem eu e nem você. Eu estou te dando uma opinião de uma fala sua que está repetitiva. Se você acha que tem que falar, ok, mas não é 'Diego, é minha certeza é essa'. A gente tem que pensar no que é melhor para a gente ser ouvido também", aponta o brother.

"Eu não vou fugir do que eu sou. Eu não vou falar alto, se a pessoa gritar comigo, eu vou continuar falando no meu tom. Se a pessoa for me ouvir, ela vai ouvir no meu tom. Se ela não me ouvir, eu, simplesmente, vou ouvir e ficar calada" , fortalece a paulista.

"Educação e respeito está sendo confundindo com ser morno. Não é porque eu não sou retroativa, estou falando de você, não é que eu seja morna. Eu falo do meu jogo com as pessoas devidas, que é o meu grupo, meu irmão e o Brasil", completa Diego.

