Thai de Melo leva versão 'analógica' para os palcos: 'Completamente diferente'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora Thai de Melo revela bastidores de sua nova empreitada artística e influências para a produção

Sucesso nas redes sociais por dar novo olhar a temas como moda, comportamento e estilo, a influenciadora Thai de Melo (37) se aventura em novos meios com a peça de autoficção Como é que eu vim parar aqui?, em cartaz em São Paulo até o dia 30 de outubro. Em entrevista à CARAS Brasil, Thai revela que leva uma versão 'analógica' para os palcos e destaca: "Completamente diferente".

A ideia de Como é que eu vim parar aqui?, produção escrita pela mente criativa da multifacetada Thai, que agora soma intérprete na lista de papéis desempenhados — junto com jornalista, criadora de conteúdo digital, escritora e fashionista — surgiu de, como ela define, "uma mentirona audaciosa".

Questionada sobre projetos futuros em uma entrevista, ela disse que estava trabalhando em uma peça. Daí em diante, não parou de pensar que teria que colocar a mão na massa e lançar um monólogo interpretado por si mesma.

Entre a mentira e a peça, Thai afirma que o desejo de se desafiar a impulsionou na empreitada: "O que me fez mudar de ideia e começar foi exatamente o desafio de fazer algo que nunca fiz, nem pensei em fazer", diz.

Para estar nos palcos, ela levou um pouco da sua personalidade das redes sociais, mas destaca que não são a mesma pessoa: a Thai dos palcos é uma versão adaptada para um formato mais palpável. "Foi um processo incrível adaptar uma persona que nasceu no digital para o lugar mais analógico que é o teatro. A essência das duas é a mesma, mas a forma de comunicação é completamente diferente", comenta.

Com um emaranhado de temas que toca a maioria das pessoas, inclusive a si mesma, Thai usa o espaço do palco para falar sobre internet, maternidade, casamento, carreira, beleza, traumas, expectativas e "por aí vai".

"São temas que permeiam a nossa vida e por isso sempre temos que refrescar nosso ponto de vista através do outro. Se não gostar, entende o que não gosta e, se gostar, entende do que gosta. No fim, tudo contribui para entendermos quem somos", reflete sobre Como é que eu vim parar aqui?.

Como uma autoficção, a peça traz muito da jornada de quem a interpreta, por isso tópicos como casamento, maternidade e carreira: Thai foi mãe muito nova, quando ainda estava na graduação, e viveu situações que a marcaram durante a gravidez. "Passei muito mal na gestação, perdi cinco quilos de tanto enjoo, tranquei a faculdade. Foi uma fase difícil, mas que aprendi muito sobre o que queria e não queria para minha vida", compartilha.

A relação com a moda, outro tema que se conecta com o trabalho da influencer, existe há muito tempo. Ela conta que sempre gostou de consumir conteúdo sobre o assunto e não entende de "moda", mas sim do próprio gosto. "Consumir moda e entender de moda são coisas diferentes. Nunca falei sobre moda, mas sempre usei a moda para me expressar", explica.

Segundo ela, a relação com a moda é tão forte que o figurino de Como é que eu vim parar aqui?, assinado por Alexandre Herchcovitch e FláviaLafer, a ajuda a entender quem é a pessoa que ela interpreta no palco.

A personalidade marcante e cheia de nuances únicos conquista o público, mas ela revela que não pensa em como agradar às pessoas quando compartilha um pouco de si nas redes. "Nunca pensei sobre isso, talvez seja isso, não faço cálculo, nunca pensei em fazer o que faço hoje, em números ou estratégia. A internet aconteceu e fico feliz demais com tantas mensagens carinhosas que recebo", fala.

Nos palcos, a recepção também é boa. Thai diz que o público tem se surpreendido com a produção, que esperavam "outra coisa". "Ficam chocadas quando vão à peça ver o que fizemos, e os feedbacks têm sido muito bonitos. Não esperava tanto", compartilha.

Para não se comprometer com novas promessas, ela prefere nem falar de desejos futuros: "Não me faça mentir de novo", brinca.