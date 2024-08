Sara Sarres volta aos palcos após nascimento do primeiro filho: 'Sinto saudades'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz Sara Sarres comenta sobre o retorno aos palcos e compartilha momentos com o filho Gael

Em julho de 2023, Sara Sarres, um dos grandes nomes do teatro musical brasileiro, deu à luz a seu primeiro filho, o pequeno Gael, e se afastou dos palcos para se dedicar à maternidade. Agora, a atriz e cantora volta a se apresentar com a 9° edição do Iate in Concert, que acontece amanhã, 17, em Brasília. Em entrevista à CARAS Brasil, Sara compartilha como é retornar aos palcos e revela momentos de sua jornada como mãe.

Segundo Sara, deixar de se apresentar foi uma escolha consciente motivada pelo desejo de estar próxima do filho em sua primeira fase da vida. "Durante o primeiro ano do Gael, fiz questão de estar presente em todos os momentos. Eu sabia que esse primeiro ano é fundamental para o desenvolvimento emocional de uma criança, e queria garantir que ele tivesse todo o amor e segurança possíveis. Foi uma escolha consciente e, olhando para trás, vejo como foi importante para nós dois", revela.

Com o crescimento de Gael, a atriz percebeu que o filho estava em busca de novos contatos sociais e isso a fez refletir sobre a retomada da carreira: "Era como se, ao ver meu filho crescer e interagir com o mundo, eu estivesse redescobrindo a minha própria vontade de voltar ao palco", explica.

Apesar de não estar fisicamente presente em apresentações, Sara se manteve conectada com seus projetos mesmo enquanto estava ao lado do filho. Ela conta que, já no segundo mês de nascimento de Gael, retornou com as atividades da Casa da Voz, um espaço virtual dedicado ao desenvolvimento artístico criado por ela. "Nunca fiquei parada. Além de atuar na Casa da Voz, criei a produtora Rosa Entertainment com minha irmã nas artes, Roberta Jafet, onde desenvolvemos, viabilizamos e produzimos projetos culturais com um portfólio diverso que abrange expressões artísticas diferentes", compartilha.

Para a atriz, ser mãe lhe modificou profundamente e "trouxe uma nova Sara à tona", que agora precisa coexistir com a Sara artista, até então quem ela sempre foi. "Sinto que esse é o momento certo de voltar, de trazer essa nova Sara aos palcos e compartilhar tudo o que vivi nesse tempo", afirma a intérprete.

O retorno de Sara aos palcos marca, também, o retorno a Brasília, cidade natal da artista: "Voltar a Brasília, depois de quase 25 anos desde que saí para perseguir meu sonho, é como fechar um ciclo. Lembro-me do começo, dos primeiros passos na minha carreira, e sinto um orgulho imenso ao ver o quanto cresci e quanto a cidade também evoluiu".

Sua apresentação será em frente ao Lago Paranoá, espaço que marca a cidade planejada com muitas histórias e a atriz considera muito especial. "Brasília tem um talento artístico único, e saber que estou voltando para cantar em um lugar tão especial como o Iate Clube, de frente para o Lago Paranoá, é algo que me enche de emoção", revela.

Além de Sara, o concerto também terá Saulo Vasconcelos e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob a regência do maestro Cláudio Cohen. Para a artista, essa união de nomes torna sua volta ainda mais marcante: "Um encontro de talentos e de memórias, e espero que os brasilienses sintam o mesmo orgulho de nós que eu sinto de ser uma representante dessa cidade maravilhosa", completa.

Mãe de primeira viagem

A artista foi mãe aos 45 anos e afirma que a maternidade mudou muitas de suas perspectivas. "Engraçado como a gente escuta tantas histórias sobre ser mãe, mas só quando a gente vive isso na pele é que entende a verdadeira transformação que a maternidade traz", reflete Sara.

De acordo com a atriz, ser mãe é "um momento único, desafiador e, ao mesmo tempo, mágico". Ela reforça que, agora, sua prioridade é o pequeno Gael. "Sinto que a maternidade me deu um novo propósito, me fez enxergar o mundo de outra forma, com mais sensibilidade e empatia. Cada sorriso do Gael, cada conquista dele, por menor que seja, preenche meu coração de uma forma que eu não sabia ser possível", diz.

Além de possibilitar momentos únicos de mãe e filho, a atriz revela que a pausa na carreira também lhe permitiu descobertas sobre si mesma: "Me permitiu me conhecer melhor como mulher, entender a nova Sara que emergiu após a maternidade".

Sara, que também é fonoaudióloga formada, conta que se mantém alerta sobre o desenvolvimento do filho e esse cuidado foi maximizado pelo tempo dedicado à maternidade. "Estou atenta desde as primeiras semanas intrautero e curto muito cada nova fase, introdução alimentar, desenvolvimento motor grosso, fino, comunicação... Quero ser a melhor mãe que posso ser", afirma.

No momento, ela une todas as partes de si para voltar ao trabalho: a artista, a esposa, a cidadã e, claro, a mãe. "Estou muito feliz com essa fase, e também ansiosa para voltar aos palcos, com uma nova energia e uma nova perspectiva", completa.