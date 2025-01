Nany People vibra com espetáculo nos EUA e declara sobre maturidade: 'Me sinto uma sobrevivente'

Nany People se apresentou nos Estados Unidos com o espetáculo TsuNANY; em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala deste projeto e maturidade

2025 chegou com tudo para Nany People(59), a atriz acaba de retornar de uma temporada de sucesso nos Estados Unidos com a peça TsuNANY. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa sobre o assunto e adianta as celebrações dos seus 60 anos de idade: "Me sinto uma sobrevivente".

Durante sua passagem pelos Estados Unidos, Nany People se apresentou nas cidades de Atlanta, Miami, Danbury e Boston. A atriz celebra o sucesso da peça em terras estadunidenses, mas reforça que a jornada não foi fácil.

"Levar um espetáculo para fora do Brasil é sempre uma verdadeira epopeia. Enfrentamos desafios variados, como a diversidade geográfica de locais que não conhecemos bem, as barreiras burocráticas — especialmente nos Estados Unidos, onde trabalhar não é nada simples — e também as adversidades climáticas".

Apesar dos desafios, Nany People celebra: "Acredito que plantamos sementes para voltar aos Estados Unidos, talvez até no verão, que é uma época mais favorável para o público sair e se locomover, evitando os problemas causados pelo clima".

"Eu sempre digo que essas viagens são oportunidades para plantar sementes. Lembro que, na primeira vez que fui ao Japão, também foi bastante desafiador, mas as visitas seguintes foram muito mais tranquilas e produtivas", avalia.

ESTÁ NO DNA DO BRASILEIRO

Nany People nunca escondeu de ninguém que o teatro é uma de suas grandes paixões e menciona que é uma sensação inenarrável levar o espetáculo para outros países. Essa foi a terceira experiência internacional da humorista nos palcos e declara que os brasileiros que vivem fora sempre são muito receptivos.

"É impressionante perceber como o brasileiro carrega no DNA a conexão com suas raízes. A gente pode sair do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente. Lá fora, senti uma receptividade incrível, um calor humano enorme. Fiquei muito feliz em ver que as pessoas continuam acompanhando minha história, meu trabalho e minha evolução", declara.

"Levar o espetáculo a outros locais é sempre incrível. Colocar em prática aquela frase emblemática, de que todo artista tem que ir onde o povo está, é algo maravilhoso. Mas apresentar-se fora do país é ainda mais sensacional. Esta foi a minha terceira experiência internacional, e já tive a oportunidade de me apresentar no Japão, em Dublin, na Irlanda, em Portugal, em Paris, e agora nos Estados Unidos", complementa.

Nany People durante apresentação em Miami/ Foto: Divulgação/ Hugo di Souza

'UMA SOBREVIVENTE'

Neste ano, Nany People celebra 60 anos de vida. Sempre bem-humorada e com muito amor pela vida, a humorista faz confissão sobre maturidade: "Eu nunca passei por essas crises comuns, como a dos 50 ou a dos 60. Não tive tempo para isso. Com o amadurecimento, você deixa de ser tão presunçoso ou de se cobrar excessivamente. Vai entendendo que tudo na vida é uma questão de tempo e espaço".

"Hoje, lido muito bem com o tempo e o envelhecimento. Na verdade, me sinto uma sobrevivente e, de certa forma, vitoriosa. Construí minha história no teatro, algo que sempre sonhei fazer desde criança. Estou completando 60 anos de carreira artística, 50 anos de palco e 40 anos vivendo em São Paulo e trabalhando na TV. Por isso, me sinto profundamente grata e realizada com tudo o que vivi até aqui", afirma.

UM VERDADEIRO RENASCIMENTO

A pandemia da COVID-19 trouxe grandes impactos para todos os setores, inclusive no teatro. Passado este momento tão difícil, Nany People acredita que as pessoas estão vivendo um momento de renascimento, o que também afeta positivamente o setor cultural.

"Hoje, os teatros estão lotados, e o desejo de sair e aproveitar a vida voltou com força total. As pessoas parecem estar vivendo um verdadeiro renascimento, buscando recuperar o tempo perdido e celebrar a vida. Os eventos estão cheios, os teatros seguem lotados, e o sentimento geral é de entusiasmo por viver intensamente este novo momento", finaliza a humorista Nany People.

