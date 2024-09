Nany People abre sua intimidade ao falar de vida amorosa: 'Nunca expus ninguém'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People confessa sobre relacionamentos e um pouco de sua vida amorosa

Sempre afiada nas respostas e muito bem-humorada, Nany People (59) não tem receio de falar o que pensa e sempre emite sua opinião, mas ela é bastante reservada quando o assunto é vida amorosa. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre sua intimidade e confessa sobre relacionamentos: "Nunca expus ninguém".

A atriz e humorista revela que já teve muitos casos amorosos em sua vida, inclusive, já foi casada por um período de mais de cinco anos, mas ela avalia que não gosta de ficar expondo sua vida amorosa e muito menos os seus parceiros.

"Fui casada uma vez por sete anos, direitinha, bonitinha, eu nunca expus essa pessoa. E nem faço questão, eu não exponho ninguém, não faço questão, não sou doida. Servimos bem para seguir sempre, amor", declara.

A humorista confessa que já se envolveu amorosamente com alguns famosos, entre as profissões: jogadores de futebol, mas Nany People revela que não pretende listar os nomes desses astros, pois esse é um assunto pessoal.

"Eu namorei três jogadores de futebol, dois do Corinthians, um do Palmeiras e [jogador] do São Paulo, eu fiquei amiga. É verdade, até hoje a gente se fala, mas eu nunca expus ninguém, porque é uma coisa que cabe a você e ao outro", confessa.

Nany People que está em cartaz no Teatro Gazeta, com o espetáculo Como Salvar Um Casamento. A peça encerra temporada nesta quinta-feira, 26, e depois retorna, em São Paulo, no dia 24 de outubro, no Teatro Fernando Torres.

'EU JÁ NASCI CANCELADA'

Essa afirmação é de Nany People confessa que não se preocupa com os comentários negativos sobre sua forma de humor porque é muito bem resolvida e focada em seu trabalho! A atriz menciona que muitas pessoas que a criticam nem sabem de sua trajetória profissional.

"A pessoa está tentando chamar atenção na internet para ver se existe. Eu olho e penso: 'nem vou responder'. Eu não vou dar à luz para quem está no umbral. Eu já nasci cancelada, querido. Eu sou uma pessoa que nasci predisposta, supostamente, para ser cancelada", confira entrevista completa.

