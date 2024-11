Marco Luque se inspirou em pessoas próximas para peça: 'Troca de energia'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Marco Luque fala sobre temporada de despedida da peça Dilatados e detalha processo criativo

Marco Luque (50) revive personagens emblemáticos na temporada de despedida de Dilatados, uma peça que mistura humor e inspirações do cotidiano. Neste final de semana, o humorista desembarca no Teatro Claro MAIS RJ, no Rio de Janeiro, para duas sessões especiais. O “sérumaninho Mustafary e o motoboy Jackson Faive darão o ar da graça e do humor para contar histórias pra lá de reais e divertidas.

"É uma experiência fantástica, sem dúvidas. O Dilatados é um espetáculo que eu tenho muito carinho e que traz o Jackson e o Musta, alguns dos personagens preferidos da galera. É muito gostoso sentir o calor do público quando estou fazendo a peça e toda a troca de energia que temos enquanto estou no palco. Essa resposta super positiva com o show é muito especial e me deixa muito empolgado para continuar pensando em novos projetos", conta o ator em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

O humorista revela que buscou inspirações no dia a dia para formar diálogos e personagens. De acordo com ele, o observar permitiu criar uma peça que já conta com mais de três anos de estrada em várias cidades do Brasil e no exterior.

"Os personagens são inspirados em pessoas próximas a mim, conhecidos ou em situações que observo sempre no cotidiano. Já são 3 anos fazendo dilatados, então está tudo muito encaixado, redondinho, super gostoso de fazer", explica.

"Foi muito especial levar o meu show para fora do Brasil. Além de passar pela Europa, também conseguimos trazer o espetáculo para os Estados Unidos. Foram experiências incríveis para a minha carreira. Acredito que o público de cada um desses países estava precisando que a gente levasse um pouco desse ‘tempero’ do humor brasileiro. E, eu senti isso pela receptividade do público. Fui super bem recebido em todos os lugares e os retornos foram sempre muito positivos. Fico muito feliz de levar um pouco das nossas raízes para cada um desses lugares", recorda.

Ao lado de Guilherme Rocha, Marco Luque também dirige o espetáculo Dilatados. A parceria, conta o ator, é das melhores. Ele destaca a troca de experiência e a facilidade com que tem de trabalhar com o amigo de carreira.

"Trabalhar com o Guilherme Rocha sempre foi muito fácil, tranquilo e prazeroso. É uma cabeça que não para de criar, e quando nós criamos junto com alguém, com certeza temos a chance de criar algo bem maior, mais completo, porque um complementa a ideia do outro. Nós estamos juntos há 15 anos, e sou muito feliz com esse encontro, com essa parceria que nós temos", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE MARCO LUQUE:

