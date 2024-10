Luiz Fernando Guimarães deixa musical por 'motivos de saúde' e novo ator é anunciado

Intérprete do coronel Tom Parker, Luiz Fernando Guimarães deixa o elenco de Elvis - A Musical Revolution. Produção do espetáculo já anunciou novo ator para o papel

O ator Luiz Fernando Guimarães (74) deixou o elenco de Elvis - A Musical Revolution. Segundo a produção do espetáculo, que fez o anúncio nesta quinta-feira, 31, por meio das redes sociais, ele se afasta por motivos de saúde. Quem assume o papel do coronel Tom Parker - responsável pela carreira do Rei do Rock - é o ator Leopoldo Pacheco (64).

"Informamos que, por motivos de saúde, o ator Luiz Fernando Guimarães não faz mais parte do elenco do espetáculo Elvis - a Musical Revolution. Obrigada, Luiz, por sua dedicação, por dar vida a esse personagem icônico e por nos encantar com sua arte durante esse período. E chegando em Memphis para abrilhantar nossas últimas semanas, temos o prazer de dar as boas-vindas a Leopoldo Pacheco no papel de Coronel Tom Parker. Seja muito bem-vindo, Leopoldo!", diz o comunicado postado no Instagram oficial da peça.

A publicação chamou a atenção dos seguidores da página, que declararam apoio ao veterano e também desejararam boas-vindas a Leopoldo. "Desejo melhoraras para o Luiz! E que incrível a chegada do Léo no elenco! Ele arrasa! Parabéns Primo @leopoldopacheco querido! Vou amar te ver neste espetáculo maravilhoso!", destaca um deles. "Que o Luiz Fernando possa se recuperar o mais rápido possível! E bem vindo Leopoldo Pacheco! Dois grandes atores!", frisa outro. "Que pena! Ele estava maravilhoso no papel! Mas Leopoldo Pacheco também é maravilhoso!", diz mais um.

Até o fechamento desta matéria, o ator Luiz Fernando Guimarães não havia se manifestado publicamente. Enquanto isso, nos stories do Instagram, ele compartilhou vídeos se exercitando ao lado do marido, o empresário Adriano Medeiros (49), em uma academia. No feed, compartilhou uma foto divertida caracterizado de vampiro para o Halloween, também ao lado do companheiro.

