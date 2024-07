Júlio Oliveira entrega preparação para viver cowboy gay no teatro: 'Tenho recebido mensagens'

Em entrevista à CARAS Brasil, Júlio Oliveira revela os bastidores da montagem do clássico O Segredo de Brokeback Mountain no Brasil

Júlio Oliveira tem tratado como muita responsabilidade fazer a primeira montagem do clássico O Segredo de Brokeback Mountain no Brasil. Conhecido por estrelar algumas produções voltadas para o público LGBTQIAP+, o artista conversou com a CARAS Brasil sobre o novo projeto, o qual fez ele se mudar para o Rio de Janeiro, onde fará a estreia da primeira temporada do espetáculo.

"Eu tenho recebido inúmeras mensagens de fãs sobre a importância que o filme teve na vida deles. É de uma responsabilidade imensa dar vida a um papel tão marcante do cinema, feito magistralmente pelo Jake Gyllenhaal, que levou inúmeros prêmios por esse personagem. Quando já existe uma régua comparativa, a expectativa do público sempre aumenta", diz.

Se preparando para a peça há alguns meses, Júlio, que irá dividir o palco com Marcéu Pierrotti, conta que a oportunidade de contar a clássica história do amor entre cowboys americanos através de testes, os quais precisou enfrentar por alguns meses entre pré-seleção, audições e fases presenciais.

Leia também: Júlio Oliveira destaca força de nova peça para cultura LGBTQIA+: "Continua atual"

Segundo o ator, o contato com Moacyr Góes, diretor do projeto, tem sido uma experiência enriquecedora para quem trabalha há anos no teatro. "Ele tem uma característica curiosa de fazer as marcações do espetáculo muito próximo da data da estreia. Antes disso, ele realiza um processo de discussão em mesa de leitura de uma forma que vamos pra cena com muita consistência sobre o que fazer", avalia.

Intérprete de Jack, o artista confessa que ele e o personagem compartilham de alguns detalhes da personalidade. "Jack é o tipo de ser humano que a vida machuca por se viver com intensidade. Esse é o principal ponto que nos aproxima".

A versão brasileira de O segredo de Brokeback Mountain tem estreia marcada para o próximo dia 7 de agosto, a partir das 20 horas, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.