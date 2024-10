Isabella Santoni se declara para o marido em data especial: 'Escolho você'

Nas redes sociais, a atriz isabella Santoni se declarou para o marido, o empresário Henrique Blecher, ao comemorar cinco meses de casada

Isabella Santoni uso as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta terça-feira, 8, ela completou cinco meses de casada com o marido, o empresário Henrique Blecher.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo recordando alguns momentos do dia em que oficializou a união com o marido e se declarou para ele. "Pra comemorar nosso dia 8 que também é dia 12 que também é de outras vidas. Escolho você todos os dias, @henriqueblecher. 5 meses do nosso SIM!", escreveu a artista, que se casou no civil em maio e realizou uma cerimônia em intimista em sua casa no mês seguinte.

Isabella tem o costume de postar momentos com o marido em suas redes sociais. Em julho, Henrique completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de homenageá-lo. "Hoje é o dia do grande amor da minha vida! Dia que Deus colocou no mundo minha chama gêmea. E ela não veio de um jeito comum… Veio me desafiando, me revirando, me convidando a viver o amor com entrega, colocando luz em todas as minhas feridas e me mostrando que é possível amar se mostrando inteiramente ao outro", disse ela em um trecho.

Isabella Santoni celebra reencontro com Marcelo Faria no trabalho

A atriz Isabella Santoni está radiante com seu novo desafio profissional. Ela interpreta a protagonista da adaptação teatral de O Cravo e a Rosa, novela que fez sucesso na Globo. O espetáculo está em cartaz no Rio de Janeiro e a artista teve a chance de reencontrar um antigo colega de trabalho nos bastidores do novo projeto.

Isabella voltou a trabalhar com o ator Marcelo Faria, que assumiu a direção de produção do espetáculo. No passado, os dois trabalharam juntos em Malhação - Sonhos, da Globo, exibida há cerca de 10 anos. Agora, eles curtem a parceria no novo cenário profissional. "Foi uma grata surpresa não apenas receber o convite para voltar aos palcos num papel tão icônico, mas voltar a trabalhar com o Marcelo, que esteve ao meu lado na minha estreia na TV [...]", disse ela à CARAS Digital.Saiba mais!