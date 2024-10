Igor Rickli expõe bastidores de rotina com 3 filhos: ‘Boletos infinitos'

Igor Rickli, que é casado com Aline Wirley, ex-integrante do Rouge contou nas suas redes sociais mais detalhes da vida com três filhos

Nesta terça-feira, 01, Igor Rickli falou como tem sido a rotina desde que ele e a esposa, Aline Wirley, decidiram adotar mais dois filhos. O ator fez uma reflexão ao compartilhar um vídeo no qual aparece se divertindo em uma praia com a cantora e as crianças. Os artistas já eram pais de Antônio, de 10, quando decidiram adotar Fátima, de 10, e Will, de sete.

"Cada experiência nova, sedimenta e estrutura um pouco mais a nossa família. Obviamente, nossos dias não são só flores. São muitas as demandas pra serem enfrentadas e administradas. Desde briga de irmãos a boletos infinitos. Mas a gente faz questão de semear diariamente esperança num futuro cheio de beleza e muito mais honesto, por eles e pra eles. Obrigado, Aline, por sonhar alto e construir comigo", declarou Igor.

Seguidores do ator lotaram a família de elogios nos comentários. "Amigoooo, óbvio que eu tô aos prantos assistindo esse vídeo! Você é amor puro. Você é bem querer! Você é cheio de coragem e coragem", disse uma pessoa, "A nobre arte de criar e amar irmãos", declarou outra, "Que família perfeita dentro da imperfeição que cada um de nós temos! Só o amor constrói, só o amor fortalece dias tão difíceis, só amor que deixamos de legado nessa vida! Deus os abençoe sempre", acrescentou mais uma.

Aline Wirley usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho, Antonio. O menino, fruto de seu relacionamento com o ator Igor Rickli, completou 10 anos na última quinta-feira, 26.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-BBB compartilhou algumas fotos do herdeiro e outra em que aparece abraçada com ele, e escreveu uma bela mensagem. "Hoje celebro dez anos de você, filho. Você chegou com a primavera, como só podia ser: trouxe sol, beleza, alegria, esperança. Todos os dias você me faz ter esperança. Esperança na humanidade, na vida, em dias melhores. Que garotinho especial você é. Tão generoso, amoroso", disse ela no começo do texto. Depois, Aline sobre como o filho lidou com sua entrada no BBB e também com a chegada dos irmãos.