Hugo Bonemer marca presença nos palcos e no audiovisual: 'O que eu procuro'

O ator Hugo Bonemer (37) marca sua presença nos palcos com a peça Querido Evan Hansen, onde interpreta Connor Murphy, mas não para por ai, ele também estará na série Senna, na Netflix. Com quase três décadas dedicadas a arte, em entrevista à CARAS Brasil, o artista dá mais detalhes do espetáculo e confessa sobre sua trajetória: "O que eu procuro".

Com texto de Querido Evan Hansen está em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo, e deve permanecer até o dia 22 de setembro. O musical aborda questões fundamentais da saúde mental dos jovens, incluindo fobia social, depressão, bullying, a pressão da vida virtual e relações afetivas. Porém, Hugo reforça que o musical vai muito além dessa narrativa.

"Não é um musical pesado, ele fala sobre uma temática que tem o estigma de ser pesada, mas a forma como esse musical coloca, é muito carinhosa com todas as pessoas que em algum momento cogitaram perder o sentido das coisas. Ela é uma carta de amor para todas as pessoas que se sentem de alguma forma perdidas e precisam se encontrar de alguma forma, ou seja todos nós", declara.

Hugo revela que pediu para integrar o elenco do espetáculo: "Eu pedi para fazer esse musical, eu queria muito. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Tadeu Aguiar [diretor-geral] e do Eduardo Bakr [produtor geral]. Se não fosse esse espetáculo, poderia ser outro, mas a gente tem uma admiração muito grande".

COM MUITA SORTE

Hugo Bonemer estreou profissionalmente em musicais no ano de 2008, desde então, o artista não saiu mais dos palcos e vem marcando presença com diversos espetáculos. O ator confessa que tem uma longa história com a arte e celebra seu desempenho no teatro.

"Eu tive muita sorte de pegar esses trabalhos assim que significavam muito, são musicais, geralmente, muito emotivos e com uma carga dramática grande, tem a ver com o que eu procuro, com o que eu gosto", revela.

Para além dos palcos, Hugo Bonemer também aguarda a estreia da série Senna, na Netflix, onde interpreta Nelson Piquet (72), com previsão de ir ao ar no dia 29 de novembro. O ator confessa que está bastante empolgado com esse projeto: "Talvez seja a coisa mais importante no audiovisual que eu fiz até hoje. Estou em dois dos seis episódios e estou muito ansioso com essa estreia. É um trabalho em outro idioma".

