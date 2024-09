Mouhamed Harfouch surpreende como cantor em musical e anuncia projeto de sua origem

Em entrevista à CARAS Brasil, Mouhamed Harfouch fala sobre o espetáculo Querido Evan Hansen e revela futuro monólogo sobre sua origem

Conhecido por compor o elenco de diversas novelas da Globo, o ator Mouhamed Harfouch, está em cartaz com o musical Querido Evan Hansen, grande sucesso da Brodway e têm surpreendido o público que não conhecia o seu lado musical: “Eu já canto tem bastante tempo. Na verdade, a música sempre esteve presente na minha vida, eu sempre tive banda, componho, tenho trabalhos autorais de música.”, disse em entrevista à CARAS Brasil.

Na entrevista, além da carreira musical, o artista também dá detalhes sobre a produção da peça que encanta todos os públicos por onde passa: “É um trabalho lindo, uma peça muito poderosa no sentido do alcance, da comunicabilidade com os jovens, com os pais, com a minha geração, porque eu sou pai hoje em dia, então é muito interessante ver isso.”, reflete o ator.

Elenco de Querido Evan Hansen em cena

Dirigido por Tadeu Aguiar, o musical conta a história de Evan (Gab Lara), um jovem estudante que possui transtorno de ansiedade e se considera invisível dentre seus colegas, até que acaba se envolvendo em uma mentira que não consegue sair e o coloca no centro das atenções.

O espetáculo também trata de um tema que dominou a nova geração: a tecnologia. “A empatia da história vem na maneira que você se reconhece, porque todos nós estamos hoje reféns de uma tecnologia que muitas vezes, em doses erradas, pode nos oprimir, angustiar. Pode nos dar gatilhos.”, disse Mouhamed.

“Eu peguei o início do celular e agora a revolução digital que assim... você está online toda hora (...) Eu acho que essa ligação do tempo de tela tá muito ligado com a questão do tempo de qualidade que você dá a si mesmo. Porque as vezes a gente tá só passando a tela, vendo bobagens o tempo inteiro e virou quase que um vício. Quando você vê, você procrastinou, você deixou de fazer um monte de coisa, deixou de ler um bom livro, deixou de acessar um bom conteúdo, deixou de estudar.” comenta o artista.

Mouhamed também fala sobre a sensação que o musical gera no público: “Você vai cantar, como em um musical normal. Mas você vai pensar, você vai sair refletindo assuntos tão contemporâneos e que estão acontecendo com todos nós.”

Querido Evan Hansen fica em cartaz no Teatro Liberdade, até o dia 22 de setembro, e conta com um elenco composto por Vannessa Gerbelli, Mouhamed Harfouch e Thati Lopes, além de Flavia Santana, Hugo Bonemer, Gui Figueiredo, Tati Christine, e o ator Gab Lara, que interpreta o protagonista.

Para à CARAS Brasil Mouhamed também conta que em breve estreará o espetáculo Meu Remédio, um monólogo autoral que conta a história da sua origem árabe: “O espetáculo fala sobre a minha ancestralidade, sobre a minha história, sobre o meu nome, a minha origem.”, conta. O ator que está completando 30 anos de carreira, finaliza: “É importante a gente dialogar com a nossa natureza, com o nosso DNA. Eu tô fazendo 30 anos de carreira e agora eu vou trazer o Meu Remédio.”