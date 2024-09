Globo leva o Nordeste aos estúdios em festival que explora novos talentos: 'Quebrar estereótipo'

Em entrevista à CARAS Brasil, o gerente do núcleo de gestação artística da Globo, Fellype Pontes, fala sobre o Festival Teatro na emissora

A Globo levou o Nordeste aos seus estúdios com a peça A Invenção do Nordeste na última quinta-feira, 05. Essa apresentação do espetáculo faz parte do Festival Teatro na Globo, onde a emissora apresenta clássicos dos palcos para os Estúdios do canal com o objetivo de explorar novos talentos artísticos e quebrar estereótipos.

Desde julho o canal está promovendo O Festival Teatro Estúdios Globo, a iniciativa pretende celebrar os talentos da casa, com suas produções, e estimular a arte na sociedade. O espetáculo A Invenção do Nordeste foi a escolhida para abrilhantar os palcos da emissora.

Em entrevista à CARAS Brasil, o gerente do núcleo de gestão artística da Globo, Fellype Pontes relembra como surgiu a ideia de levar clássicos dos palcos para os Estúdios da emissora e celebra o Festival Teatro Estúdios Globo.

"Os atores tem suas próprias peças, monólogos e pensamos: 'vamos dar esses espaços para eles se apresentarem', surgiu a ideia de fazer o Festival de Teatro dos Estúdios Globo. Com muito foco olhando dos nossos talentos contratados. Então, a gente tem essa premissa de trazer para cá, quem tá com a gente", declara Fellype.

QUEBRAR COM OS ESTEREÓTIPOS

O gerente menciona que, além de prestigiar os talentos e trazer arte para a emissora, foi realizada uma curadoria de temas para abordar os mais diversos e levar reflexão sobre esses assuntos. Por isso, a escolha do espetáculo A Invenção do Nordeste uma obra que representa essa região do país.

"A gente tem um trabalho muito grande de quebrar esse estereótipo e a gente conversar muito sobre essa idealização do Nordeste. A gente achou muito importante trazer uma peça que, justamente, brinca com isso de uma forma cômica, irônica, ela traz essa reflexão", confessa.

AInvenção do Nordeste conta com a direção de Quitéria Kelly (42), a atriz vem se destacando em produções da Globo como Mar do Sertão e Renascer. No elenco também estão os atores Igor Fortunato (31) e Rafael Guedes (31).

O diretor Fellype Pontes celebra o desempenho do Festival Teatro Estúdios Globo e adianta as expectativas com as próximas edições: "Realmente, tem uma equipe de produção dedicada, ano que vem a gente quer abrir, mas provavelmente a gente vai ampliar".

"Eu acho que a gente volta no ano que vem, talvez mais meses, mais peças [...] A gente entendeu que tem público, as pessoas querem ver, acompanhar, mas o que é bacana é que reverbera o tema na boca do povo. Realmente, a temática movimenta", finaliza o gerente.