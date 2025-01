Danielle Winits fala sobre atingir público jovem: 'Meu trabalho tem abraçado'

Danielle Winits fará três personagens no musical Meninas Malvadas. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abre o jogo sobre desafios

Danielle Winits (51) está a todo vapor nos preparativos para o musical Meninas Malvadas, previsto para estrear em março no Teatro Santander, em São Paulo. No espetáculo, ela interpreta incríveis três personagens, o que exige dedicação tripla da experiente atriz.

Em entrevista à Revista CARAS, a artista revela os principais desafios de interpretar mais de um personagem na mesma obra, preparação vocal para cantar músicas e sua admiração por Tina Fey (54), que deu vida a srta. Norbury na versão original do musical.

"Faço a mãe da Cade, a mãe da Regina George e a professora, a srta. Norbury. São personagens com personalidades completamente diferentes! Já está sendo uma delícia construir cada uma delas. No musical, eu canto. Tenho feito aulas para isso, precisamos estar prontos para tudo", conta.

Meninas Malvadas não é um universo desconhecido para a renomada atriz brasileira. Winits se sente segura por já ter assistido ao filme e ter referências artísticas de obras relacionadas ao projeto. No entanto, ela não tira sua responsabilidade da complexidade do novo trabalho.

"Eu já conhecia o filme Meninas Malvadas por conta do trabalho da Tina Fey, que interpreta a professora. Considero Tina uma artista completa. Voltar para os musicais e interpretar o mesmo papel de uma artista que eu tanto admiro tem sido um presente. Além disso, sinto que o meu trabalho tem abraçado muitos jovens e isso é maravilhoso", afirma.

Danielle revela que um dos motivos para ter topado atuar no musical é a possibilidade de atuar com pessoas de diferentes idades e artistas da nova geração. "Esse projeto no teatro coroa muita coisa, eu sou praticamente a única adulta entre vários jovens. É a hora certa e o lugar certo. Eu abracei o convite com muita felicidade", conclui a atriz.

