Marcelo Serrado destaca agilidade de Beleza Fatal: 'A novela não tem barriga'

Marcelo Serrado revela detalhes do texto de Beleza Fatal e diz o que o público pode esperar da primeira novela do serviço de streaming Max

Marcelo Serrado (57) vive um médico picareta em Beleza Fatal, a primeira novela original da Max, com estreia marcada para 27 de janeiro. Aposta do streaming global para chamar a atenção do público noveleiro na américa latina, a trama de Raphael Montes (34) promete ser ágil.

Em coletiva de imprensa da novela, nesta terça-feira, 21, em São Paulo, com participação da CARAS Brasil, o ator adianta que a história não tem nenhuma cena que não seja importante para seu desenvolvimento.

"Quando surgiu esse convite, nessa segunda fase de escalação da novela e da Mônica Albuquerque [diretora responsável por implantar núcleo de novelas da Max] e da Maria de Médici [diretora geral], basicamente falei: 'Me manda 10 capítulos para eu ler'. Quando eu terminei de ler os 10, eu falei: 'Cara, me manda mais 10'. E realmente não para", afirma.

Serrado enaltece o texto de Beleza Fatal e diz que a nova produção vai conquistar o público justamente por conta da falta de enrolação nos principais acontecimentos das novelas que todos foram habituados a acompanhar pela TV.

"É uma coisa que é uma daqueles personagens que você tem um presente, né? E aí tem muito do Raphael nisso. Você sabe que novela pode ter um elenco estelar maravilhoso com atores incríveis, outros que não estão aqui, mas sem um texto bom a coisa não funciona. Essa novela não tem barriga. Tem uma coisa e tem outra", adianta.

Além do papel garantido na trama da Max, Serrado chama atenção para uma nova parceria com Camila Pitanga (47). Em 2016, os dois viveram um casal em Velho Chico. "[Ela] do meu lado, que já tinha feito minha mulher, Velho Chico, e essa potência de atriz, então olhava pra ela, eu já sabia que tinha e vinha. Então, esses atores todos assim, eu quero dizer que é o elenco estelar, com um ótimo texto do Montes", conclui.

VEJA CHAMADA DE BELEZA FATAL:

