Bolsonaro escreve carta aberta: ‘Buscando forças para levantar da cama’

Internado após cirurgia de 12 horas, Jair Bolsonaro desabafa sobre os desafios do período no hospital e a necessidade de ficar em repouso

Após passar por cirurgia de 12 horas no último final de semana, o político Jair Bolsonaro, que é ex-presidente do Brasil, desabafou sobre sua internação. Em uma carta aberta na manhã desta terça-feira, 15, ele falou sobre as orientações dos médicos para sua recuperação depois de operar a região do abdômen e também agradeceu pelo apoio para que se recupere logo.

Bolsonaro ainda apontou que não pode receber receber visitas para que consiga fazer o repouso necessário para evitar complicações em seu quadro de saúde.

"Os médicos explicaram que as primeiras 48 horas após a cirurgia são fundamentais para avaliar nossa recuperação. Esse é o período em que os órgãos que foram manipulados durante o procedimento de mais de 12 horas começam a desinflamar, permitindo observar os primeiros sinais de uma real situação. Agradeço, com muito carinho, aos amigos que estão respeitando esse momento delicado, compreendendo que, por orientação médica, apenas familiares e profissionais de saúde estão autorizados a acompanhar de perto. Isso é essencial para evitar conversas e estímulos que possam causar dilatação e até mesmo descolamento da parede abdominal — riscos que precisam ser evitados com máxima cautela frente ao enfrentado na sala de cirurgia", declarou.

E completou: "Permaneço concentrado no processo de recuperação, que pelo que entendo foi procedimento mais invasivo que aconteceu, buscando forças para levantar da cama mais uma vez, após enfrentar a sexta cirurgia decorrente da facada sofrida por um antigo integrante do PSOL, aliado histórico do PT. Sou imensamente grato a Deus por aquilo que considero mais um milagre em minha vida. Agradeço também ao povo brasileiro pela fé e pelas orações que tenho recebido, à minha esposa, filhos, família, aos amigos e aos profissionais de saúde que, com carinho e dedicação, têm me amparado nesse caminho. Tenho certeza de que, sem todos esses pilares, eu não teria a chance de me sentir como me sinto agora: com disposição e enorme vontade de voltar a andar e trabalhar, sempre ouvindo de perto o sentimento do povo brasileiro".

Por fim, ele disse: "Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações. Um forte abraço a todos!".

A internação de Bolsonaro

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

