Caio Paduan estreia obra de Clarice Lispector: 'Responsabilidade tremenda'’

Em entrevista à CARAS Brasil, Caio Paduan, recém indicado ao Prêmio Bibi Ferreira fala sobre carreira e revela retorno ao audiovisual

O ator Caio Paduan estreia nesta quarta-feira, 2, o espetáculo O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, com adaptação de Melise Maia e direção de Ernesto Piccolo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator que foi recentemente indicado ao Prêmio Bibi Ferreira, por sua atuação na peça Palhaços, fala sobre trabalhos no teatro e futuro projeto audiovisual.

"É uma alegria e uma responsabilidade tremenda entrar num projeto baseado na obra de Clarice Lispector. O convite veio através da minha parceira e dona do projeto, Melise Maia. A indicação foi de um grande amigo, Rafael Queiroz, que fez a montagem no Rio, e não pôde fazer a temporada de São Paulo, me indicou. Tive pouquíssimo tempo de ensaio e preparo, mas a paixão pelo fazer e todo o suporte artístico/profissional/pessoal que tive da Mel e do nosso querido diretor Ernesto Piccolo, fizeram eu me sentir acolhido e pronto." conta Paduan.

O artista, que é fã de escritores como Machado de Assis e Marion Zimmer Bradley, confessa que não leu muita coisa de Clarice, mas coloca A Hora da Estrela e Água Viva entre as melhores leituras de sua vida: "Esse percentual já diz sobre sua genialidade!"

Para a CARAS Brasil, Paduan que já realizou inúmeros trabalhos nos palcos e boas produções no audiovisual, fala sobre a relação desses dois formatos: "Existe preferência por boas e instigantes histórias para se contar! O teatro é de onde vim e de onde despertei a paixão pelo ofício, onde sinto algo inexplicável. Já o audiovisual a TV precisamente foi o meio que me deu oportunidades incríveis, levando o meu trabalho para todos os lugares desse país. Ou seja, cada linguagem me encanta com suas especificidades, entende? O que importa é o ofício, é trabalhar como ator.", explica.

O ator, que também fará apresentações pontuais do espetáculo Palhaços ainda este ano, comemora a indicação ao Prêmio Bibi Ferreira:"Foi especial demais ser indicado ao prêmio por um projeto que tenho muito orgulho de ter feito. Uma alegria!!! Além disso, estou honrado de estar indicado ao lado de referências do teatro brasileiro. Estar ao lado de ídolos, como Zé Carlos Machado e Elias Andreatto, já é meu prêmio. Mostra que estou no caminho certo. Ainda no segundo semestre deste ano faremos apresentações pontuais de "Palhaços".

Foto: Guilherme Bezerra

Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, é o sexto romance de Clarice, publicado em 1969. A estreia do espetáculo acontece hoje no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo e fica em cartaz até o dia 31 de outubro. A obra conta a história do início do relacionamento amoroso entre Lóri e Ulisses, ambos professores. A tensão entre os dois, que têm objetivos e desejos diferentes, leva a um processo de aprendizagem e autodescoberta.

Paduan revela ainda que já existem planos para o audiovisual em 2025: "Sempre há espaço para o audiovisual quando for um bom projeto. Ano que vem teremos muitas novidades, mas o que posso adiantar é que transitarei pelos palcos e pelos sets! Estou bastante animado e grato pelo que está por vir.", finaliza o ator.