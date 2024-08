Caio Paduan mergulha em nova fase de trabalho e vê calmaria na maturidade

Em entrevista à Revista CARAS, Caio Paduan reflete sobre os prazeres da fama e celebra nova fase de trabalho

Que atire a primeira pedra quem nunca precisou de uma pausa na rotina para relaxar e recarregar as energias. Longe do celular e, principalmente, da agenda agitada, Caio Paduan (37) se entregou aos encantos da bucólica Campos do Jordão em um descanso para lá de merecido durante a Temporada de Inverno CARAS 2024, no Hotel Boutique QuebraNoz.

“Estou trabalhando bastante. Minha carreira se desdobrou em muitos ofícios e esse tempo foi importante para descansar não somente o corpo, mas, principalmente, a mente”, avalia o ator, que busca se reinventar e tem mergulhado em diferentes projetos desde que encerrou a temporada do espetáculo Palhaços, no primeiro semestre. “Eu tenho trabalhado um pouco mais por trás da câmera e dos palcos. Nos bastidores, a gente enfrenta um outro lado da história, que é muito cansativo mentalmente”, detalha ele.

Entre seus projetos atuais está a participação no espetáculo Não Se Mate, que estreou recentemente no Rio; a produção do monólogo Diamba, previsto para estrear em novembro, em São Paulo; além de Natureza Humana, um projeto audiovisual que tem sido rodado com Luís Navarro (34) e outros dois parceiros, em Capitólio, Minas Gerais. O ator ainda está em A Garota do Bar, primeiro longa-metragem brasileiro produzido inteiramente no formato vertical e que será lançado em breve.“Sou inquieto. Busco me expressar de formas que me alimentem.”

Autocrítico, ele busca a excelência em tudo o que faz e descarta o glamour da vida artística. “Eu sei que isso faz parte. Ainda me mantenho artista, mas a meu ver sou mais um trabalhador como qualquer outro brasileiro que busca o seu espaço. Acho que, em minha vida, existem coisas muito mais interessantes do que a fama”, diz ele, que também está prestes a lançar uma plataforma multimidiática com acesso a cursos e outros conteúdos. “Durante muitos anos fui professor de teatro e foquei muito na criação de personagens. Agora, vou repassar esse conhecimento”, adianta.

Aos 37 anos, Caio também está em um momento de reflexão pessoal. Vindo de uma família grande e unida, ele não esconde o desejo de seguir pelo mesmo caminho. “Quando falo sobre uma projeção de futuro pessoal, penso sempre em como a maturidade nos traz calma e sabedoria. É saber o tempo certo das coisas. Estou em uma fase de dar o máximo de gás em minha carreira. Quero comunicar e criar muitas coisas. Desejo, sim, ter minha própria família, mulher e filhos, mas estou criando a base para isso. Para evoluir”, explica.

E a idade também tem trazido um novo olhar diante da vida, um olhar mais leve e focado no que realmente importa. “Eu sigo buscando estudar e abrir minha mente para as coisas novas que estão vindo, a ponto de ensinar a nova geração. A arte é um instrumento excelente de educação social”, garante o artista.

FOTOS: Samuel Chaves