Bernardo Filaretti destaca potencial do humor e relembra trabalho com Tatá Werneck: 'Super desafio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bernardo Filaretti fala sobre a estreia de 'As Loucuras do Meu Anjo' e relembra bastidores de novela com Tatá Werneck

Na próxima sexta-feira, 31, Bernardo Filaretti (31) volta a interpretar Alex Medeiros, o mentiroso incorrigível que protagoniza As Loucuras do Meu Anjo, peça que chega agora para o público de São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator destaca o potencial transformador do humor e relembra trabalho com Tatá Werneck(41) em Terra e Paixão, novela da Globo: "Super desafio", diz.

Poder do humor

Após passar por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza, As Loucuras do Meu Anjo chega ao Teatro Bibi Ferreira, unindo comédia, romance e elementos sobrenaturais. No papel de Alex Medeiros, um jovem desregrado que encontra redenção graças ao seu anjo da guarda atrapalhado, Bernardo vive uma jornada que equilibra humor e profundas reflexões sobre ética e mudanças pessoais.

“A comédia é uma arma poderosa pra provocar reflexões porque ela desarma o público e faz com que ele embarque na história junto com você. As pessoas se identificam e, despretensiosamente, acabam refletindo sobre suas próprias vidas. O humor é transformador”, explica o ator, reforçando o papel de mudança do espetáculo.

A relação com a comédia não é recente: em 2023, por exemplo, ele dividiu cena com Tatá Werneck, grande nome do humor brasileiro, na novela Terra e Paixão. Para o intérprete, a experiência foi um verdadeiro aprendizado. “Sempre vou me lembrar da rapidez de pensamento da Tatá. Me marcou muito. Não é normal. Ela consegue tirar um coelho da cartola a cada fala nossa”, relembra.

"Com a liberdade que ela tinha na novela, ela criava piadas super engraçadas na hora do 'ação'. Foi um super desafio porque não podia rir e, ao mesmo tempo, tinha que entrar no jogo de improviso dela sem perder a conexão com a história."

Ele também destaca a generosidade dos colegas de elenco nos bastidores: “É engraçado porque ela foi assim nos bastidores também. A todo momento fazendo piada, brincando com alguma situação. Foi um prazer enorme. Isso sem falar na generosidade do Rainer dentro e fora de cena. Só alegria”, recorda com carinho.

Comédia sobrenatural

Em As Loucuras do Meu Anjo, Bernardo interpreta um personagem que transita entre momentos de autossabotagem e redenção, com toques cômicos que tornam sua trajetória envolvente.

Para o ator, unir gêneros como comédia e romance com o elemento sobrenatural foi uma oportunidade única: “É uma peça que a gente se diverte muito justamente por ter vários momentos distintos. A comédia é o momento em que brincamos com toda situação… a descontração, o desapego e o timing precisam estar alinhados pra piada funcionar, mas sem perder a conexão emocional que está sendo construída na relação do casal”.

Além dos elementos que remetem ao cômico e sobrenatural que guiam a singularidade da peça, Bernardo destaca a parceria com Beatriz Campos (44), que interpreta o anjo da guarda Celeste, como fundamental para construir a transição emocional do casal na história.

“A Bia tem um jeito de trabalhar muito parecido com o meu. É super generosa e a gente se entendeu muito bem desde os primeiros ensaios. Debatíamos as cenas e os porquês de cada personagem fazer o que está fazendo, meio que uma sessão de terapia mesmo”, brinca sobre a dinâmica que, segundo ele, deixou o espetáculo mais maduro.

Expectativa para o futuro

Depois das temporadas de sucesso em outras cidades, o ator está animado para apresentar o espetáculo em São Paulo: “São Paulo sempre esteve nos nossos planos por ser uma cidade que respira cultura e valoriza o teatro. Nossa expectativa é a melhor possível. Estamos muito animados e ansiosos”, conta.

Além do teatro, Bernardo segue explorando o audiovisual. Ele finalizou as gravações de As Mineiras, Uai, série dirigida por Márcio Trigo, que aborda, em cada um dos episódios, uma história distinta de uma mulher em uma das cidades do interior de Minas Gerais.

“Fiz o Gustavo, um personagem cheio de nuances e complexidades. Vai ao ar em algum streaming ainda este ano", revela e adianta que também está com um filme entre seus novos projetos e em breve poderá revelar mais detalhes.

