Belchior nos palcos, ator defende obra do músico: 'Nunca vence'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Pablo Paleólogo celebra turnê do espetáculo 'Belchior: O Musical' e exalta longevidade do cantor na música

"Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro!", essa frase é de um dos maiores cantores e compositores brasileiros, Belchior (1946- 2017) e também dá nome ao espetáculo que homenageia sua obra. O ator Pablo Paleólogo é o responsável por encarnar o eterno rapaz latino-americano nos palcos, são cinco anos em cartaz. Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebra a longevidade da peça e exalta trajetória do cantor na música brasileira: "Nunca vence".

O espetáculo "Belchior - Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", encerra neste domingo, 21, sua temporada no Teatro Bravos, em São Paulo. Depois segue em turnê pelo Brasil, com passagem por diversas cidades do país, a próxima é Salvador.

O ator e cantor Pablo Paleólogo, que interpreta Belchior no espetáculo desde 2019, reforça que a peça e trajetória do artista continuam atuais: "A obra do Belchior é uma obra que nunca vence! A gente canta e fala coisas que foram ditas e escritas em 1970 e que são extremamente relevantes e verdadeiras até hoje".

"É um espetáculo muito pontual. Eu acho que cada momento você pega ali algo diferente, uma outra coisa que talvez faça mais sentido naquele momento. São momentos históricos da vida da gente que o espetáculo vai costurando", declara.

NUNCA TINHA MERGULHADO

Pablo revela que antes de entrar nesse projeto, ele não tinha muita proximidade e não sabia da dimensão da história de Belchior. O cantor admirava as canções do eterno rapaz latino-americano, mas não acompanhava o trabalho. Ele compartilha que esse espetáculo mudou sua vida.

"Eu tinha um conhecimento básico, como um bom admirador de música boa, mas eu nunca tinha mergulhado em Belchior. Era um cara que eu sempre achei interessante e rico musicalmente, mas eu não tinha parado para mergulhar nesse lugar dele, que mudou minha vida! Talvez, eu não estivesse aqui se não fosse por isso. Foi crucial para mim como pessoa e artista", revela.

Pablo Paleólogo menciona que está bastante ansioso para sair em turnê pelo país com o espetáculo de Belchior: "A gente tem uma sorte que todos os lugares que a gente foi teve uma plateia muito calorosa, eu fico muito surpreso com o amor que as pessoas tem pelo Belchior".

"É o grande barato dessa peça, a gente tem alcançado todos os públicos, e as reações são iguais. Isso é uma coisa que quebra completamente. Todos se identificam muito com o que está sendo dito, independente do lugar que você esteja", finaliza.

