Adriana Sant'Anna revela técnicas para acabar com timidez da filha: ‘Não permitir’

A ex-BBB Adriana Sant'Anna usou as rede sociais para fazer um relato sobre o avanço da filha, Linda, no tratamento da timidez

Na noite da última segunda-feira, 04, a ex-BBB Adriana Sant’Anna compartilhou com seus seguidores um relato sobre o avanço do tratamento da timidez de sua filha, Linda, fruto do casamento com o também ex-BBB, Rodrigão, juntos eles também são pais de Rodrigo.

Adriana já havia expressado outras vezes a vontade de curar a filha da timidez: “Tive um discernimento muito forte sobre não permitir a timidez na vida dela! Não ignorem seus filhos! Não ache normal!”, afirmou.

Agora, a ex-BBB explicou como age para ajudar a filha: “Eu nunca fiquei falando ‘ai, ela é tímida'. Por exemplo, se alguém ia cumprimentar ela e ela não cumprimentava, para justificar a falta de educação eu poderia dizer ‘ai, ela é tímida'”, iniciou.

“Eu sei que tudo aquilo que eu falar sobre os meus filhos e eu falar para eles, eu tô gerando uma identidade neles, então eu nunca fiz isso com Linda. E se alguém falava ‘ai, ela é tímida', eu falava ‘não, não é. Ela só não quer falar, só não quer papo', como eu, tem dia que eu também não quero falar com ninguém, não quero olhar na cara de ninguém. A gente tem que respeitar as crianças!”, explicou.

Sobre as formas que encontrou para ajudar Linda, Adriana conta que foram vários passos a serem seguidos, como acompanhamento de um médico homeopata, a prática de microfisioterapia, e a terapia Psych-k.

“Eu comecei a observar que era sempre assim, até com o Rodrigo, o pai dela, ela ficava meio tímida de fazer dancinhas, coisas que são da essência dela, do jeitinho dela, e eu só observava, não falava nada.”, continuou Adriana.

“Pessoas que são tímidas sofrem, porque não conseguem ser elas na essência, porque a timidez se torna maior, ou pelo que as pessoas vão pensar, ou por medo do julgamento, ou pela exposição. E isso não tem a ver com temperamento, tem pessoas que são mais extrovertidas.”

Adriana também compartilhou em seu Instagram, um vídeo que mostra o avanço de Linda ao longo do tempo: “Essa é a nossa filha, em maio de 2022, em uma apresentação da escola e ela vira de costas por conta da timidez. Ela sempre foi muito tímida, nunca gostou dos olhares atentos, virava as costas em tudo que tinha apresentação.”, narra Adriana no vídeo.

Em outro momento, Linda aparece com o dedo na boca durante outra apresentação escolar: “Agora foi em setembro de 2022, ela colocou o dedo na boca e nós começamos a tratar.”, diz Adriana.

“E agora, em setembro de 2023, você vai ver a câmera se aproximando e quando perceber, verá a nossa filha dançando, se divertindo, cantando para Jesus, fazendo coreografia toda feliz.”, se emociona a mãe de Linda.

Ainda no relato feito nos stories, Adriana reflete sobre as consequências da timidez: “O problema é que a timidez para muito as pessoas, trava muito as pessoas, faz as pessoas perderem muitas oportunidades. Então, quando eu falo pra você não ignorar, é somente por esses detalhes, pensando na vida adulta dos seus filhos, pensando nas oportunidades, na experiência de vida.”, finaliza.