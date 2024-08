Zezé Di Camargo abre sua intimidade e confessa sobre família: 'Mais unida do que nunca'

Em entrevista à Revista CARAS, o cantor Zezé Di Camargo se derrete ao falar de sua família e celebra gestação de sua esposa, Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo (61) e Graciele Lacerda (43) iniciaram uma nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher. Com motivos de sobra para comemorar, os dois celebram o atual momento de suas vidas. Em entrevista à Revista CARAS, o cantor abre sua intimidade e confessa sobre relação com a família: "Mais unida do que nunca".

O casal está à espera de sua primeira filha, a pequena Clara, eles tinham planejado uma festa para revelação do sexo da bebê, mas a celebração acabou se transformando — para a surpresa de todos, inclusive da noiva — em um casamento. Planejada pelo sertanejo com a ajuda da produtora de eventos Andréa Guimarães (51), a cerimônia emocionou os presentes.

Discreto com relação a sua vida pessoal, Zezé declara que sua companheira não sabia da surpresa de casamento e brinca: “A Gra não fazia a menor ideia de que eu ia fazer isso. Eu não fiquei nervoso para casar. Estava mais nervoso para saber o sexo do bebê”.

Pai de três filhos, frutos de relacionamento anterior, Zezé se mostrou orgulhoso ao reunir a família. Além de sua mãe, dona Helena (80), as herdeiras Wanessa (41) e Camilla (38) prestigiaram o enlace e celebraram a chegada da irmãzinha acompanhadas de suas respectivas famílias.

Enquanto Camilla estava com o marido, Leonardo Lessa, e os herdeiros, Joaquim (4) e Julia (3), Wanessa levou os filhos, João Marcus (12) e João Francisco (9), e o namorado, Dado Dolabella (44) durante a celebração.

“Para mim foi muito importante ver minhas filhas, os meus quatro netos e meus genros nos desejando felicidades. Muitos dizem que eu abandonei minha família, mas essa é a prova de que nossa família está mais unida do que nunca”, declarou Zezé.

