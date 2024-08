Andrea Guimarães relembra como a CARAS ajudou a alavancar carreira

Produtora Andrea Guimarães relembra como a CARAS ajudou a alavancar sua carreira com a festa de 4 anos de Sasha Meneghel, em entrevista a videocast

A produtora de festas Andrea Guimarães, que promoveu recentemente o chá revelação do primeiro bebê da influenciadora digital Graciele Lacerda (43) e do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (62), conta que uma ligação telefônica de Xuxa Meneghel (61) mudou radicalmente sua carreira, a partir do ano de 2002, em entrevista ao videocast Divã de CNPJ, do Uol.

É que a profissional foi convidada pela apresentadora para fazer a festa de 4 anos de Sasha, no Hopi Hari, em São Paulo. Durante o evento, a eterna Rainha dos Baixinhos pediu para que o fotógrafo da CARAS tirasse uma foto de Andrea para que ela também saísse na revista. Depois disso, passou a ser procurada por diversos famosos.

Durante o bate-papo, que foi ao ar na última segunda-feira, 26, Andrea diz que Xuxa a contratou mesmo sem a conhecer. “Ela não me conhecia. Depois, ela não sabia quem tinha passado o meu contato. Chegou, me ligou e falou eu pra fazer a festa (...) Pensei que fosse piada. Eu desliguei, depois ela ligou de novo. Ela falou: ‘Olha, quero que você faça uma decoração linda para a minha filha. Foi na época que elas tinham um contrato no Hopi Hari: Ela, Eliana e Angélica, que foi capa da CARAS. E elas meio que eram madrinhas”, relembra.

“Ela fechou o parque pro aniversário da Sasha. Aí, fiz uma decoração inteira (...) Só tinham 30 pessoas no parque inteiro pra ela. Lembro como se fosse hoje. Ela desceu do helicóptero, cumprimentou todo mundo, me cumprimentou e chamou o fotógrafo da CARAS. Ela falou assim: ‘João, tira foto dessa moça aqui, que eu quero que o Brasil inteiro conheça o nome dela’”, acrescenta.

Andrea foi além ao confessar que aconteceu uma mudança espiritual em sua vida depois da oportunidade que Xuxa a deu. “Não estou falando de religião, tá? Estou falando de espiritualidade, de fé. Aquilo foi uma mudança enorme na minha vida porque eu estava com o nome sujo, em uma situação financeira muito difícil. Em dois anos e meio, estava na minha casa, com saúde, com os meus filhos, com nome limpo; e o Brasil inteiro já conhecia o meu nome”, ressalta.