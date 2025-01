Xuxa recorda quando a ofereceram ayahuasca: 'Arriscado experimentar'

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa Meneghel também conta outras curiosidades do período que passou no Acre gravando a série Tarã

Xuxa Meneghel (61) já começa 2025 a todo o vapor. Na expectativa para o lançamento da série Tarã (Disney+), a eterna rainha dos baixinhos recorda que, durante as gravações no Acre, viveu experiências únicas, como um susto com uma cobra e quando a ofereceram ayahuasca.

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa conta que preferiu não beber a ayahuasca —um chá com potencial alucinógeno, que pode ter um efeito de até 10 horas."Sim, me ofereceram ayahuasca, mas do jeito que sou natureba e sempre me alimentei bem, tenho intolerância a álcool, nunca fumei nem bebi, acho arriscado experimentar algo assim e não voltar mais."

Quanto ao susto com a cobra, a cantora diz que, apesar do animal não ter aparecido em seu quarto especificamente, ainda assim ficou chocada. Mesmo assim, ela entende que o hotel estava rodeado de natureza, o habitat natual do réptil.

Leia também: Xuxa entrega desejos para o novo ano e inclui Sasha Meneghel: '2025 será importante para ela'

"Não foi no meu banheiro, era um banheiro do hotel, ouvi gritarem que tinham pego uma cobra lá. Não a vi e isso não quer dizer que me assustei. Afinal, nós estávamos no habitat dela. O hotel era no meio do mato, então, era mais do que normal ela querer conhecer tudo ao redor."

Para além disso, ela conta que a experiência de conhecer mais da cultura do estado foi inigualável. "Foi incrível poder ver árvores milenares com aquelas raízes que pareciam desenho animado, mas era real. Foi muito emocionante poder estar com essa energia toda que tem lá no Acre", acrescenta.

Leia mais em: Xuxa enaltece relacionamento com Junno Andrade: 'Quero morrer de mãos dadas'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE XUXA MENEGHEL EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: