Thiago Fragoso defende lado pai: 'Crio meus filhos para serem homens amorosos'

Em entrevista à Revista CARAS, Thiago Fragoso reflete sobre a paternidade e fala sobre sua relação com os filhos, Benjamin e Martin

Com diversos personagens marcantes ao longo da carreira, Thiago Fragoso (42) não hesita em afirmar que o melhor de todos é o de pai. Casado com a atriz Mariana Vaz (45), ele é pai de Benjamin (13) e Martin (4) e assegura: "Crio meus filhos para serem homens amorosos".

"Sou um pai vocacionado. Tem que ser para ter filho hoje em dia. Aquele pai turista que terceirizava tudo para a mãe acabou. Nada me deixa mais feliz que meus filhos", afirma Thiago Fragoso , em entrevista à Revista CARAS.

O artista, que retornou aos palcos após um hiato de oito anos, ainda conta que se preocupa com a criação dos filhos, ensinando sobre inteligência emocional e vulnerabilidades, para que eles não cresçam sendo subjugados.

"Crio meus filhos para serem homens amorosos, responsáveis, que não tenham medo de suas vulnerabilidades e que não sejam subjugados pelo arquétipo falido do homem tradicional", afirma. "É um trabalho intenso Mas fui agraciado por dois meninos que são só amor, apesar de todos os testes da paternidade."

Hoje, aos 42, ele afirma que busca manter a mesma essência de sua juventude, tanto no trabalho, quanto na família. “Sou um homem de 42 anos, pai de família… É uma vida, né? Mas confesso que eu procuro aquele menino em toda a sua inocência dentro de mim com frequência. Ele ainda me ensina muita coisa, me dá força e me faz perguntas que eu não sei responder”, afirma ele.

Nos palcos com o espetáculo Dois de Nós, ao lado dos atores Antonio Fagundes (75), Christiane Torloni (67) e Alexandra Martins (45), ele ainda assegura que encontra tempo para sonhar. "Esse departamento é minha especialidade. Tenho sonhos para dar e vender, de todas as cores, sabores e tamanhos", finaliza.

