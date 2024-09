Thiago Fragoso retorna aos palcos após oito anos: 'Teatro é o reino do ator'

Em entrevista à Revista CARAS, Thiago Fragoso fala sobre hiato longe dos palcos e reflete sobre carreira, a qual acaba de completar 35 anos de experiência

O teatro sempre teve lugar cativo no coração de Thiago Fragoso (42). Com carreira consolidada na teledramaturgia, é nos palcos que ele se conecta com a essência mais profunda de seu ofício. “A diferença entre teatro e TV é gigantesca. Os dois têm seus desafios particulares. Fazer TV é muito difícil, ao contrário do que algumas pessoas gostam de imaginar. No entanto, o teatro é o reino do ator. É onde você pode vê-lo em sua plenitude, utilizando todas as ferramentas ao máximo”, explica ele, que após hiato de oito anos volta à cena com o espetáculo Dois de Nós,ao lado dos atores Antonio Fagundes (75), Christiane Torloni (67) e Alexandra Martins (45), em São Paulo.

“Não tinha me tocado que era tanto tempo… A pandemia deu uma embaralhada geral! Estava com muita saudade… ou, mais precisamente, em crise de abstinência!”, brinca ele, durante papo exclusivo com CARAS. Em cena, as emoções e os desafios dividem espaço. “Está sendo um processo harmonioso de crescimento. Sem falar que estar em cena com Fagundes e Torloni é um luxo, né? A mensagem da peça é sobre não desperdiçar o tempo e sobre como é fundamental sermos o melhor de nós mesmos”, aponta ele, consciente dos obstáculos a serem vencidos na jornada teatral.

“É sempre um desafio? Sim, mas principalmente para quem tenta fazer sem patrocínio como é o nosso caso. É fascinante ver o conhecimento que o Fagundes tem das engrenagens desse processo. Ele utiliza sua experiência de décadas de teatro ininterrupto por todo o País para traçar um plano de ação… E mesmo assim a gente só vai descobrir se é sucesso depois da estreia. Não tem bola mágica”, pondera.

Com 35 anos de carreira e dono de currículo com papéis marcantes e que fizeram história — como o Niko de Amor à Vida, personagem que protagonizou o primeiro beijo homossexual da TV Globo, em 2013, Thiago viu sua trajetória pessoal e a profissional se transformarem ao longo desses anos. Sua essência, no entanto, segue imutável. “Sou um homem de 42 anos, pai de família… É uma vida, né? Mas confesso que eu procuro aquele menino em toda a sua inocência dentro de mim com frequência. Ele ainda me ensina muita coisa, me dá força e me faz perguntas que eu não sei responder”, afirma ele.

Por falar em mudanças, o ator embarcou na onda digital. Ativo nas redes sociais, ele conta com mais de 2 milhões de seguidores e sabe que esse universo dialoga cada vez mais com a arte. “Faz diferença, sim. Por motivos díspares, mas faz. Eu procuro ali reencontrar o público que eu criei nesses anos todos de teledramaturgia e conhecer outras pessoas que ainda não conhecem meu trabalho. Sabendo usar — e eu ainda estou aprendendo — é algo poderoso”, avalia ele.

Talentoso, Thiago também integra o hall dos galãs nacionais, mas encara o título com naturalidade. “Fiz personagens totalmente diferentes uns dos outros. A história do galã é só uma categoria que se dá a todo ator que protagoniza novela. É como eu encaro”, define ele, sem se preocupar com o passar do tempo. “É um aprendizado diário. A vida é um mistério… Eu sou um fascinado pelo universo e seus desdobramentos. Sei que gosto muito desse sonho que é viver”, avisa.

Ao ser questionado sobre qual o seu melhor papel, Thiago é rápido: o de pai! “Sou um pai vocacionado. Tem que ser para ter filho hoje em dia. Aquele pai turista que terceirizava tudo para a mãe acabou. Nada me deixa mais feliz que meus filhos”, celebra ele, pai de Benjamin (13) e Martin (4), frutos da feliz união com a atriz Mariana Vaz (45). “Crio meus filhos para serem homens amorosos, responsáveis, que não tenham medo de suas vulnerabilidades e que não sejam subjugados pelo arquétipo falido do homem tradicional. É um trabalho intenso… Mas fui agraciado por dois meninos que são só amor, apesar de todos os testes da paternidade”, fala ele. E entre a paternidade, a família e a arte, Thiago ainda encontra tempo para fazer aquilo que mais gosta: sonhar! “Esse departamento é minha especialidade. Tenho sonhos para dar e vender, de todas as cores, sabores e tamanhos”, finaliza ele.