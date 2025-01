Tadeu Schmidt abre intimidade do casamento com Ana Cristina: 'Somos um só'

Em entrevista à Revista CARAS, Tadeu Schmidt também falou sobre o trabalho com o BBB, sua carreira, idade, vaidade e o casamento de 26 anos

Com o BBB em novo formato, os participantes estraram em duplas, é impossível não pensar em quem Tadeu Schmidt (50) levaria para a competição. "Ana Cristina! Ela é uma participante perfeita para o Big Brother, porque ela é simpática, carismática e sincera. Uma pessoa que vejo ganhando o programa", respondeu sobre a amada, Ana Cristina (48), com quem tem Laura (22) e Valentina (20).

Discreto, o casal não costuma estar sob os holofotes, mas abriu sua história e intimidade para CARAS. Essa, aliás, é a primeira vez que eles fazem um ensaio juntos e Ana não escondeu o nervosismo. "O que eu estou fazendo aqui?", perguntava ela, aos risos, ao se dar conta de que seria a capa da semana.

Apaixonado, Tadeu Schmidt se divertiu ao ver a eleita em um dia de estrela . Ao longo das horas em que a equipe esteve ao lado dos dois, no Hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro, foi possível constatar que eles realmente formam uma dupla e tanto! E que essa parceria de vida também se estende ao trabalho, já que ela até revisa os discursos de eliminação escritos pelo marido.

"Com a Ana não tenho segredos. A gente sempre diz que nós dois somos um só", conta ele. Com seu habitual bom humor, o jornalista abriu o coração e falou sobre o casamento, a experiência no BBB, a carreira, a vaidade e até sobre a sua idade. "Sempre acho que a melhor fase da minha vida é a atual", afirma.

Como é a relação de 26 anos com a Ana?

Nós somos muito parceiros, a gente tem uma cumplicidade muito grande. Se hoje fosse um ensaio só comigo, ela também estaria aqui, porque toda campanha, toda gravação que vou fazer, ela vai. Ela só não vai para os Estúdios Globo porque estou trabalhando, é dia a dia. A gente tem uma coisa de querer estar com outro o tempo inteiro. Às vezes, ela está fazendo alguma coisa em casa, algum bordado, porque ela é artista, e eu só quero ficar ao lado dela. Às vezes, sou eu que estou fazendo alguma coisa, vou tomar banho e falo para ela ficar no banheiro para a gente conversar. Como tenho 26 anos com ela e 50 de vida, eu tenho mais tempo com ela do que sem ela. Não consigo mais imaginar como é a vida sozinho. E não tenho nenhuma vontade disso, inclusive.

Inseparáveis então!

Cada casal tem sua história, tem casal que tira um tempo para cada um, para fazer uma viagem. Eu e a Ana não temos isso. Não consigo nem imaginar por que eu faria uma viagem sem ela. Se tiver uma viagem de meninos, eu vou para a viagem, mas ela vai comigo e, quando eu não estiver com eles, vou estar com ela. Digo que ela é minha bateria externa de confiança, de animação. Às vezes, eu estou meio borocoxô, ela senta ao meu lado e vai me recarregando. Ela é muito pra cima.

E essa parceria se estende ao trabalho também...

No meu primeiro BBB, ela fez um sacrifício, porque a gente testava dia sim e dia não para Covid-19. A gente isolou a possibilidade de alguém pegar Covid lá em casa. Minhas filhas já estavam com a vida delas acontecendo, indo para a faculdade, então elas ficaram cada uma em seu quarto, nós no nosso, e a gente não se cruzava. Eu não encontrava com minhas filhas, minhas filhas não encontravam com os pais e a Ana Cristina não encontrava com ninguém. Ela simplesmente não saiu de casa. A gente fez uma operação de guerra e ela foi superparceira. E mesmo quando não tem uma doença envolvida, é um sacrifício. Às vezes, a gente está almoçando junto, mas eu não estou ali, está só o corpo presente, porque a cabeça está em outro lugar. Quando chega lá pelo terceiro mês de BBB, ela já não está aguentando, porque a gente acaba conversando a maior parte do tempo sobre o BBB. Volto dos Estúdios Globo conversando com ela no telefone sobre o BBB. Ela assiste o tempo inteiro ao programa e a gente fica debatendo. Quando terminou a última edição, eu quis fazer uma viagem só nós dois, para ficar num lugar sem ninguém, sem nada, para relaxar e ficar só em função dela.

Você conta para ela quem vai entrar, quem será o eliminado?

Com a Ana eu não tenho nenhum segredo. A gente costuma dizer que nós dois somos um só. Meu analista até falou que é errado e deve ser mesmo, mas a gente leva a vida assim. Não tem como um saber de uma coisa e o outro não. Eu tenho 100% de certeza de que ela não vai contar para mais ninguém. Tudo da minha vida ela sabe, tudo da vida dela eu sei. Meu celular vive aberto, ela sabe todas as minhas senhas, ela entra no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram estava no celular da Ana, ela tirou recentemente porque eram muitas mensagens. Não temos nenhuma barreira entre a gente.

Sente que sua relação com o público mudou depois do BBB?

É muito mais intenso hoje em dia. Lembro que no BBB 22, o meu primeiro, eu recebi tanto carinho. Eu tinha medo de não dar certo, de como iria funcionar e a reação foi tão boa que no final eu estava realizado, aliviado e, ao mesmo tempo, feliz e emocionado. Quando estava terminando o BBB 22 eu não podia nem falar que ficava emocionado, porque eu recebi tanto carinho do público, foi inesquecível mesmo. Mas também tem a pressão, tem um monte de gente que vai falar que eu sou péssimo, chato, vão falar mil coisas de mim, mas é saber separar isso. As pessoas têm o direito de ter a opinião que elas quiserem. Eu não quero que todo mundo goste de mim, tem gente que vai gostar, tem gente que não, mas é tanta gente que gosta que não tenho como ficar insatisfeito.

Durante o BBB você consegue ter uma vida normal?

Faço questão de manter minha vida dentro da normalidade possível. Malho todo dia, para mim é importante manter a saúde. A diferença é que vou malhar de fone, com o Globoplay ligado e ouvindo o que está acontecendo no BBB. Quando vim para o Rio, ainda como repórter do esporte, tentava encontrar meu lugar na profissão, fazer meu nome, e não queria perder tempo jogando tênis, malhando, pois nesse tempo eu poderia estudar mais. Conclusão: foi o pior ano da minha carreira. Estava estressado, tinha menos ideias, as coisas não funcionavam direito. Todo mundo precisa de uma válvula de escape, de uma forma de relaxar, fazer uma coisa que é puro prazer. Depois disso, sempre trabalhei muito, me dediquei, mas sempre fiz questão de ter meu lazer e não só pelo lazer, mas porque isso melhora meu trabalho. Faço questão de pelo menos almoçar com minha família e estar com as meninas o máximo de tempo possível; e de jogar golfe, que é o esporte pelo qual sou apaixonado. Todos os domingos eu jogo. Normalmente, estou no buraco 16, quase terminando a partida, e está rolando o almoço do anjo. Às vezes, estou ali jogando, alguém começa a chorar com o vídeo do anjo e começo a chorar também, erro a tacada e isso acaba com meu jogo.

O bom humor é uma característica sua. Você leva a vida dessa forma mais leve?

Parece frase de participante, mas sou muito eu mesmo, sou na TV exatamente o que sou na vida. Procuro ver o lado bom das coisas, eu sempre fiz reportagens mais leves, gosto de falar bobagem, fazer piada, dar risada. O meu trabalho sempre foi para um lado mais leve, porque minha vida é assim.

Muita gente te vê como o tio do pavê, outros como o galã...

Vou fazer minha defesa, falam que sou o tiozão do pavê, mas eu adoro coisas originais. Eu não faço piada boba assim: 'é para ver ou pra comer' [risos]. Desde os gols do Fantástico, quando a gente fazia piadas, eu fazia questão de fugir do clichê. A não ser que seja uma coisa minha que vira bordão, como o 'quem faz três gols pede música', que é a melhor ideia da minha vida. Eu sou o tiozão do pavê no sentido de que morro de rir das maiores bobagens, mas quando faço a piada procuro qualidade [risos].

E sobre ser visto como galã?

Essa coisa de me acharem bonito me deixa lisonjeado. Sou vaidoso, como todo mundo é, todo mundo quer ser o mais bonito possível. Quando vou jogar golfe, por exemplo, gosto de estar com uma roupa que combine. Embora vá jogar com amigos que não estão ligando para minha roupa, quero estar bem. Às vezes, inclusive, quero combinar a cueca com a calça, o que não faz o menor sentido [risos]. Mas adoro um elogio.

Você fez 50 anos e disse que se sente um garoto ainda. Sem crise de meia-idade então?

Nunca consegui achar que a minha vida estava pior do que antes. A melhor fase da minha vida é a atual. Nunca trocaria a minha vida atual por nenhuma do passado. Talvez já tenha vivido mais do que tenho para viver. Isso me dá uma coisa que não é legal, porque não quero parar de viver nunca, não aceito essa coisa da morte, de chegar ao fim. Morro de medo. É difícil chegar aos 100 anos de idade, mas do jeito que as coisas estão evoluindo... Quero com 90 anos estar jogando golfe e, se bobear, apresentando um programa aí sobre, sei lá, gatões de mais de 80 (risos).

