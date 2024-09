Rosane Gofman confessa sobre processo de descoberta de câncer: 'Examinada da cabeça aos pés'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rosane Gofman detalha sobre estado de saúde após cirurgia para retirar câncer no colo do útero e relembra diagnóstico

Nesta semana, a atriz Rosane Gofman (66) usou seu perfil nas redes sociais para falar sobre sua saúde. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela contou que precisou realizar uma cirurgia para retirada de câncer no útero. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembra sobre processo de descoberta da doença: "Examinada da cabeça aos pés".

Rosane Gofman atualiza sobre seu estado de saúde e reforça que está se recuperando após a cirurgia para a retirada do pólipo: "Estou muito bem, recuperando super bem, graças a Deus. Foi tudo visto bem no comecinho, tudo resolvido! Está tudo bem".

Em contato com a CARAS Brasil, a atriz relembra que descobriu a doença durante um exame de rotina. Nos resultados, o endométrio (tecido que reveste o interior do útero) de Rosane estava mais grosso e depois foi feita uma cirurgia para retirar um pólipo e a biópsia apontou que se tratava de um câncer.

"O processo da descoberta foi porque todos os anos eu faço os meus exames, vou a minha médica, tenho uma ginecologista que me acompanha e é super atenta. Em um dos exames que eu fiz, o endométrio estava mais grosso, mas já estou na menopausa há algum tempo e não era para estar, cresceu muito rápido e ela foi vasculhar", revela.

"Ela achou esse pólipo, eu fiz a biópsia e deu um câncer no pólipo. A gente fez a cirurgia, tirou tudo e só tinha ele, eu fui examinada da cabeça aos pés, literalmente, para ter certeza que era só ele", complementa Rosane.

EM BREVE ESTARÁ DE VOLTA

Agora que todo o processo já passou, a atriz reforça que está se recuperando bem, e restam apenas algumas recomendações médicas, como evitar esforços. Rosane Gofman afirma que pretende retornar em breve com suas atividades profissionais.

"As recomendações são que eu me poupe por enquanto, porque estou me recuperando da cirurgia, sem fazer força e tal, mas acho que até o final do mês está tudo certo, 100% para viver novamente tudo certo", declara.

"E agora, estou esperando recuperar 100% para voltar a fazer meu espetáculo Eu Sempre Soube, é espetáculo que fala sobre mães de filhos LGBTQIAPN+ e que é fundamental para todo mundo que nos assiste. Em breve eu vou estrear Moderninha, a minha peça que é uma comédia e fala sobre a terceira idade", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ROSANE GOFMAN NAS REDES SOCIAIS: