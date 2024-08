Paulo Lessa sobre protagonismo de atores negros: 'Eu não era cogitado'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Paulo Lessa analisa atual momento de sua carreira e celebra protagonismo de atores negros

Paulo Lessa (42) não esconde seu orgulho diante de uma das mais simbólicas vitórias artísticas: o fato de ele e outros atores negros serem vistos e celebrados como galãs de TV. Em entrevista à Revista CARAS, vibra com esse local de protagonismo no audiovisual e analisa sua trajetória: "Eu não era cogitado".

Desde seu primeiro protagonista global, Paulo Lessa já emplacou outras duas novelas seguidas e não

pensa em diminuir o ritmo. Atualmente, ele é um dos destaques de Família é Tudo, novela das sete da TV Globo.

“Acho ótimo! Quando a gente se vê como um símbolo de beleza, isso também traz um impacto. Há algum tempo, eu não me achava um cara feio, mas eu não via a possibilidade de ser um galã de novela. Eu não era cogitado para esses personagens. Fazia testes, mas nunca para o galã ou protagonista. Passa um filme na minha cabeça, faz valer a nossa caminhada”, pontua.

Com relação ao título de galã, que é bastante criticado por alguns atores mais velhos, Paulo Lessa não vê problema a ser considerado assim. O ator ainda reforça que é importante ter artistas negros nesse local de visibilidade e símbolo de beleza.

“Vejo algumas pessoas falando de maneira pejorativa do galã, como se artisticamente não fossem atores qualificados. Mas esse lugar de galã é divertido! [...] É uma mudança nos estereótipos. A gente sabe o quanto as novelas permeiam o imaginário das pessoas. Quando você só mostrava homens brancos como galãs, aquele virava o padrão. Mas não é isso que nós vemos nas ruas do Brasil”, revela.

VALORES DE FAMÍLIA PARA PATERNIDADE

Há três anos, Paulo Lessa viu sua vida se transformar com a chegada da filha, Jade. Pouco meses após se tornar papai, mais um marco: o convite para viver seu primeiro protagonista na Globo, em Cara e Coragem. Hoje, o pai de primeira viagem já carrega mais experiências em sua bagagem, assim como o ator, que vem emendando grandes papéis na emissora.

"É uma experiência incrível, a gente se transforma todos os dias. Eu acredito que, quando colocamos um filho no mundo, a gente bate de frente com muitas questões que, às vezes, passavam despercebidas. Eu sou pai de uma menina negra brasileira, inevitavelmente várias questões me pegam”,confira entrevista completa.

