Paulo Lessa leva valores de família para a paternidade: 'Transforma'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Paulo Lessa abre o coração ao falar sobre paternidade e elenca valores e princípios que quer deixar à herdeira

Há três anos, Paulo Lessa (42) viu sua vida se transformar com a chegada da filha, Jade. Pouco meses após se tornar papai, mais um marco: o convite para viver seu primeiro protagonista na Globo, em Cara e Coragem. Hoje, o pai de primeira viagem já carrega mais experiências em sua bagagem, assim como o ator, que vem emendando grandes papéis na emissora.

“É uma experiência incrível, a gente se transforma todos os dias. Eu acredito que, quando colocamos um filho no mundo, a gente bate de frente com muitas questões que, às vezes, passavam despercebidas. Eu sou pai de uma menina negra brasileira, inevitavelmente várias questões me pegam”, explica Paulo, no ar com a global Família É Tudo.

“Quando vejo essa escalada da violência contra a mulher, me preocupa. Que mundo vou deixar para a Jade?”, questiona ele, durante papo com CARAS.

Fruto de seu relacionamento com a cirurgiã-dentista Cindy Cruz (36), que é natural de Cabo Verde, Jade é criada honrando as origens de seus antepassados na África. “É a cultura da mãe dela. A gente quer que ela mantenha isso vivo, a ancestralidade dela, da mãe, da avó, da tia. Estão todos em Cabo Verde. Ensinar o idioma crioulo é importante para manter viva essa cultura”, destaca Paulo.

“Eu e a Cindy sempre falamos da importância de ter essa conexão. A gente viajou com ela para lá uma vez. É algo que eu lamento: essa distância que temos com os familiares de lá. Cabo Verde é encantador, as pessoas têm uma paixão muito forte pela nossa cultura. Eles acompanham nossas novelas, eu não sabia que fazia tanto sucesso lá!”, admite o ator, que também aprendeu a falar o crioulo.

Eternamente conectado à mãe, Dai Bastos, uma importante figura ligada ao empoderamento negro por meio do salão de beleza que comandava no Rio deJaneiro, Paulo reforça que os valores que recebeu da matriarca auxiliam na criação de Jade.

“A minha mãe era uma pessoa muito justa, séria e honesta. É algo que quero levar para frente com a Jade. Acredito que essa honestidade leva a gente longe”, diz o ator. “Também quero levar a autoestima. Minha mãe sempre bateu nessa tecla comigo e me mostrou o mundo de uma forma que fizesse com que eu me amasse muito, gostasse de quem eu sou. Quero passar isso para a Jade para que ela seja uma mulher empoderada como a minha mãe foi”, torce.

Falando em autoestima, Paulo não esconde seu orgulho diante de uma das mais simbólicas vitórias artísticas: o fato de ele e outros atores negros serem vistos e celebrados como galãs de TV. “Acho ótimo! Quando a gente se vê como um símbolo de beleza, isso também traz um impacto. Há algum tempo, eu não me achava um cara feio, mas eu não via a possibilidade de ser um galã de novela. Eu não era cogitado para esses personagens. Fazia testes, mas nunca para o galã ou protagonista. Passa um filme na minha cabeça, faz valer a nossa caminhada”, pontua.

“Vejo algumas pessoas falando de maneira pejorativa do galã, como se artisticamente não fossem atores qualificados. Mas esse lugar de galã é divertido! Recebo mensagens hilárias, nudes, tem gente abusada que passa do ponto, claro, mas é muito interessante. É uma mudança nos estereótipos. A gente sabe o quanto as novelas permeiam o imaginário das pessoas. Quando você só mostrava homens brancos como galãs, aquele virava o padrão. Mas não é isso que nós vemos nas ruas do Brasil”, explica o artista carioca.

Desde seu primeiro protagonista global, Paulo já emplacou outras duas novelas seguidas e não

pensa em diminuir o ritmo. “É uma loucura. Já gravei 17 cenas em um dia. Tem uma demanda física e emocional grande. Chegando em casa, tem a filha, tem a esposa. Não é fácil, mas é algo que eu gosto. Busco essas oportunidades há muito tempo".

"Não quero saber de férias porque eu estou curtindo muito. Quero aproveitar ao máximo, por entender a importância do protagonismo e da representatividade”, reforça o ator, que, no fim do ano, se prepara para longa temporada em Cabo Verde, onde se dedicará a projetos no país.

Por fim, o artista sonha que sua filha, assim como outras crianças e jovens negros, consiga se inspirar e, principalmente, se enxergar na sua trajetória de sucesso. “Tenho um orgulho enorme de fazer parte desse momento da história, de participar dessa virada. É impressionante o poder dessa representatividade. Nem me deixa envaidecido, mas me deixa emocionado".

"Sei da importância de conseguir se enxergar nesses produtos. Não por acaso, os personagens que eu tenho feito geram essa identificação tão grande. É uma empatia que se cria quando se vê um igual na TV, podendo fazer qualquer coisa. Eu tenho muito orgulho de tudo isso”, conclui, animado, o galã.