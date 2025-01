Nando Rodrigues encontra equilíbrio na maturidade: 'Vivendo meu melhor'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Nando Rodrigues abre o jogo sobre maturidade e revela sonhar com novos caminhos na arte

Entusiasmado para novas aventuras. É assim que Nando Rodrigues (40) dá início a mais um ano. Depois do sucesso de Rezom, o primeiro vilão de sua carreira, em Reis(RecordTV), o ator se vê animado com as portas que se abrem em 2025.“Meu foco é continuar me desafiando artisticamente”, conta o ator, em papo exclusivo com CARAS.

– Qual balanço que faz de Reis?

– Foi um momento marcante, pois tive a grande oportunidade de interpretar meu primeiro antagonista. Dar vida a um vilão é um supermarco para qualquer ator, e fico feliz por ter recebido esse desafio em uma fase mais madura da minha trajetória.

– Como foi a preparação para esse personagem?

– A preparação foi intensa. Tivemos um treinamento completo que envolveu lutas, manuseio de espadas, arco e flecha, e muita cavalgada. Além disso, a rotina exigia um cuidado rigoroso com o físico, incluindo treinos regulares e uma alimentação disciplinada. Fora do set, busco manter o equilíbrio entre corpo, mente e alma, priorizando hábitos saudáveis e momentos de desconexão na natureza, que me revitalizam e inspiram.

– Você completou 40 anos recentemente. Qual a sensação?

– Sinto que estou vivendo meu melhor momento em termos de corpo, mente e alma. Estou mais seguro, mais consciente das minhas escolhas e pronto para enfrentar qualquer desafio, seja na vida pessoal ou profissional. Tenho focado em me tornar um ser humano melhor, o que naturalmente fortalece minha arte.

– Você destaca na sua vida a importância da natureza. Como faz sua parte nessa luta por um mundo mais consciente?

– A conexão com a natureza sempre foi uma parte essencial da minha vida. Faço questão de adotar práticas sustentáveis no dia a dia. Também acredito no poder do exemplo: como figura pública, procuro incentivar outras pessoas a refletirem sobre suas escolhas e contribuírem para um mundo mais equilibrado.

– O que o ano passado trouxe de mais especial e o que espera pela frente?

– O ano de 2024 foi transformador e cheio de desafios que me permitiram crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. Cada projeto trouxe novas aprendizagens, e as conexões foram especialmente significativas. Foi um ano de celebração, aprendizado e de muito trabalho realizado com paixão e dedicação. Meu foco agora é continuar me desafiando artisticamente, seja no audiovisual, no teatro ou em outros formatos. Tenho estudado bastante e venho me preparando para muito em breve me arriscar como produtor e diretor!

Leia mais em:Nando Rodrigues relembra participação no 'Super Chef Celebridades': ''Experiência única''

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: