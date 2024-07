Natascha Stransky leva alma feminina para Reis: 'Mulheres que se doam e possuem muita fé'

Em entrevista à CARAS Brasil, Natascha Stransky, atriz da série Reis, fala como se preparou para viver Tafate e comenta semelhanças com a personagem

Natascha Stransky (37) deu vida à Tafate na última temporada de Reis, série bíblica da Record. A atriz, que também participou de Terra e Paixão, novela do horário nobre da Globo, revela em entrevista exclusiva à CARAS Brasil como se preparou para o papel de filha do Rei Salomão (Guilherme Dellorto) e aponta semelhanças entre sua personalidade e a da personagem bíblica.

Na trama da Record, a princesa Tafate é uma personagem intensa — característica que, segundo Natasha, a intérprete também possui. "São várias as semelhanças entre a Tafate e a Natascha. As duas são extremamente determinadas, corajosas, são mulheres que se doam muito e possuem muita fé, além de serem extremamente impulsivas (risos)", comenta a atriz.

A artista explica, ainda, que Tafate é uma personagem repleta de muitas camadas de sentimentos, e acessar essa profundidade emocional foi um dos maiores desafios ao viver a princesa: "Para interpretá-la, tive encontros com uma das preparadoras de elenco de Reis, Suzana Abranches. Conversamos muito sobre a história de Jerusalém, sobre o que a Bíblia nos conta e fizemos paralelos com os tempos atuais. Com esse processo, conseguimos trazer a Tafate para mais perto da Natascha".

Apoiada no amor e na fé

Natascha ressalta que sua vida nunca foi repleta de regalias como a da princesa que interpreta, mas essa é uma das poucas diferenças entre as duas. A personagem de Reis se entrega aos sentimentos e é movida pelo amor, assim como a atriz. Natasha relembra com carinho a relação com a mãe, que, de acordo com ela, sempre foi guiada pelo amor: "Minha mãe faleceu há quase 2 anos e essa, com certeza (pelo menos até agora), foi a minha grande história de amor", afirma.

A atriz conta que a mãe adoeceu durante a pandemia e, nesse cenário extremo e cheio de desesperança, ela compreendeu o poder do amor e a capacidade do sentimento — em parceria com a fé — de conquistar coisas impossíveis. Mesmo com os obstáculos para realizar o tratamento, Natasha lembra que deu seu máximo para a mãe ter qualidade de vida e dignidade. "O que eu estava fazendo não era por ela, era por mim, para mim, pelo amor que eu sentia por ela. Mesmo com todas as dificuldades, não existia outro lugar no mundo onde eu gostaria de estar além de ali, ao lado dela", conta.

A intérprete de Tafate reforça: "A fé e o amor me movem, com certeza. A fé no amor, o amor a Deus, a arte, ao ser humano, o amor à vida, aos meus amigos e família".

Próximos passos

A 11ª temporada de Reis chegou ao fim em junho e a série foi renovada pela Record. A 12ª temporada da trama já está em produção e tem estreia prevista para agosto desse ano. Além de permanecer em Reis como Tafate, Natascha revela que planeja retornar ao teatro com a peça Abuso, idealizada pela atriz com Bella Rodrigues (39). Na obra, a intérprete irá explorar os diversos tipos de abusos sofridos pelas mulheres.