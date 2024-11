Maurício Destri destaca transformações após a paternidade: 'Alinhado com meu amadurecimento'

Em entrevista à Revista CARAS, Maurício Destri abre sua intimidade ao falar de paternidade; o ator também analisa jornada na arte

Com 13 anos de carreira, Maurício Destri (33) vive uma das fases mais transformadoras de sua vida. Para além da dramaturgia, em que acompanha o retorno de seu personagem Enzzo na segunda temporada de Rensga Hits, no Globoplay, o ator encara um papel ainda mais desafiador na vida real, com sua jornada como pai do pequeno Valentim (3).

“Ver a evolução do meu filho tem impactado diretamente no meu repertório emocional. Esse momento da minha vida está profundamente alinhado com meu amadurecimento, minha fé e dedicação, já que

acredito que o que você joga para o universo, ele devolve. Mais do que isso, entendo que nada acontece por acaso”, declara ele, que divide a rotina com a eleita, Sabrina Samel.

Em um processo de autoconhecimento, ele passou a rever sua trajetória ao integrar o elenco da série Luz, da Netflix, lançada em fevereiro. “Reencontrei pessoas que me deram oportunidades no começo da minha carreira e foi uma experiência de luz e entendimento, literalmente”, reflete o ator, aos risos.

E a família é a sua maior motivação para manter o equilíbrio entre vida e arte. “Os 13 anos de carreira como ator me deram a confiança necessária para abraçar essa nova etapa da vida com segurança. Ser pai é uma oportunidade de reescrever o que, historicamente, não foi cuidado”, avalia ele, sem esconder todo seu encanto e os aprendizados conquistados desde a chegada do herdeiro.

“Com o Valentim, tenho a chance de desconstruir padrões antigos, como o machismo e o patriarcado, e criar uma nova história, uma que meus pais talvez não tenham tido a chance de contar. Ele está me dando a oportunidade de transformar e reparar para o amanhã”, avalia o artista catarinense.

O desafio de conciliar família e carreira é algo que Maurício encara com otimismo e entusiasmo. Ele reconhece que o equilíbrio exige esforço, mas sente que isso fortalece sua conexão com ambos os lados. "É possível equilibrar as duas coisas. Tenho conseguido viver por inteiro tanto no trabalho quanto com minha família e isso tem me dado ainda mais sede de crescer como ator”, declara.

Valentim, inclusive, teve a oportunidade de visitar o pai no set de Rensga Hits, assistindo à cena em que Enzzo é coroado embaixador. “Ele sempre pede para ver a cena do show cantando Réu Primário, da primeira temporada”, conta Maurício, destacando que o filho é uma fonte diária de inspiração e amor.

“O Valentim tem muitos privilégios que eu batalhei para conquistar e isso me faz refletir sobre o quanto a vida é esse misturar constante de emoções e vivências”, reflete o ator.

Entre as maiores conquistas da paternidade está a paciência e o olhar otimista para a vida. “Para criar um filho é preciso ter calma, escuta aberta e olhar atento. Acreditar que em poucos anos tudo muda e não temos chances de voltar atrás, então eu aproveito todos os dias ao lado do meu filho e da Sabrina”, conta.

Sempre autocrítico, ele acredita que respeitar a si mesmo e ao seu tempo é essencial para manter a autenticidade e o crescimento, tanto na vida pessoal quanto no cenário artístico. “O meu propósito é transformar e essa é a razão pela qual continuo me entregando de corpo e alma a cada novo desafio”, diz Maurício.

Ainda sem planos para voltar à TV aberta, o ator se mantém focado na paternidade e adianta a participação em um filme com Benedita Casé (35), que ainda não tem previsão de estreia, além de um projeto que segue sob confidencialidade.

“Desde o início, eu sempre me esforcei para ser um artista comprometido com a verdade e a autenticidade em cada personagem que interpreto. Eu me considero bastante exigente comigo mesmo. Estou sempre buscando evoluir, questionando as minhas escolhas e minhas formas de atuação, pois acredito que esse olhar crítico é essencial para não estagnar e continuar crescendo como profissional e como pessoa”, afima ele.

