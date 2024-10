Mauricio Destri exibe fotos raras do filho de 3 anos. Conheça!

Ele cresceu! Filho do ator Mauricio Destri, Valentim, completou 3 anos de idade e ganhou festa intimista em casa. Veja a foto

O ator Mauricio Destri está em festa ao celebrar os 3 anos de vida do filho, Valentim, fruto do relacionamento com Sabrina Samel. Nesta segunda-feira, 21, o artista mostrou fotos raríssimas do herdeiro na internet.

O ator é muito discreto com sua vida pessoal e não costuma exibir imagens do filho ao longo do seu crescimento. Porém, ele abriu uma exceção para celebrar a vida do menino.

Em um post no Instagram, Destri exibiu um álbum de fotos e vídeos do filho. Na primeira imagem, Valentim apareceu com os pais durante sua festa intimista em casa. Logo depois, ele apareceu em fotos divertidas de sua rotina, como fazendo caretas e brincando no parque.

"Te celebro todos os dias. Você já tem 3 anos meu filho, nosso amor só cresce nossa amizade só aumenta e nossas histórias estão sendo contados. Te amo pra toda vida meu amor", disse ele na legenda.

Atualmente, Mauricio Destri está no elenco da série Rensga Hits, do Globoplay, que acaba de ter a segunda temporada lançada.

Mauricio Destri fala sobre ser ex de Bruna Marquezine

O ator Mauricio Destri surpreendeu ao comentar sobre o seu antigo romance com a atriz Bruna Marquezine. Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou que a repercussão do affair o surpreendeu por causa do tamanho do interesse das pessoas em sua vida pessoal. Na época, os dois eram os astros da novela I Love Paraisópolis, da Globo, e viveram um affair nos bastidores.

“[Fama de atual ou ex de Marquezine] me assustava. Eu era muito jovem. Nada como a experiência para nos ensinar a lidar com essas situações. Mas não me arrependo de nada. Fiz tudo de coração, era a minha vida”, contou ele.

Então, ele foi questionado se ainda tem contato com a atriz. “Não tenho nada contra. Tivemos um envolvimento, mas não nos falamos. Seguimos uma vida de respeito”, afirmou.