Lucas Mamede confessa sobre relacionamento com Vanessa Lopes: 'Completamente entregue'

Com voz agradável e calma, além de um sorriso marcante, Lucas Mamede (22) está sempre pronto para falar de amor. No mês de dezembro, o cantor celebrou um ano de namoro com Vanessa Lopes (23). Em entrevista à Revista CARAS, o artista se derrete ao falar da relação com a influenciadora digital e confessa se sentir inspirado por ela: "Completamente entregue".

Lucas Mamede relembra que o pedido de namoro do casal foi feito por meio de uma música. O artista se derrete ao falar da namorada e revela que se sente muito incentivado por Vanessa Lopes, que o auxilia quando o assunto é rede social.

"Quando fiz Santo Cupido para pedi-la em namoro, entendi que meu coração estava completamente entregue. Nós somamos muito um para o outro. Eu, por exemplo, não sou muito ligado em celular, redes sociais... ela, que está totalmente ligada nisso, me incentiva, me põe muito para cima, de forma a fazer com que eu cresça", declara.

Considerado uma das grandes promessas da música brasileira, o cantor recifense faz da vida e da rotina suas maiores fontes de inspiração. “Me vejo como um instrumento para levar algo para as pessoas. Então, que seja algo bom, que seja algo legal. Na música, eu falo muito sobre amor, algo que eu amo viver. Uma de minhas canções, inclusive, foi inspirada na animação Up: Altas Aventuras. Tudo me inspira”, entrega Lucas.

Embora nunca tenha buscado viver da música, Lucas vê sua evolução como algo natural e positivo. “A partir do momento que está no mundo, a música toma uma proporção inimaginável. Minha maior alegria é saber que, independentemente do artista que sou ou serei, minha música vai continuar existindo”, finaliza o cantor Lucas Mamede.

