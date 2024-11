Leo Bittencourt comenta mensagens explícitas que recebe: 'Homens são muito diretos'

Em entrevista à Revista CARAS, Leo Bittencourt fala sobre os fãs que aproveitam a proximidade das redes sociais para passar dos limites

Leo Bittencourt (30) está na segunda temporada da série Rengsa Hits! e vem conquistando cada vez mais fãs. Alguns, no entanto, aproveitam a proximidade das redes sociais para passar dos limites no conteúdo das mensagens enviadas para o ator, que conversou sobre o assunto com a Revista CARAS.

Com 430 mil seguidores no instagram, Leo usa a plataforma para divulgar seus trabalhos, e também para compartilhar momentos de sua vida cotidiana - com direito a muitos stories malhando e em casa sem camisa. As publicações rendem mensagens privadas bem ousadas. "Recebo mensagens explícitas. Entendo que é piada, mas me incomodo porque se fosse dito ao vivo seria muito pesado. Passa do ponto. Os homens são muito diretos. Não sei muito como lidar com isso", conta ele, que é heterossexual, frustrando as investidas masculinas.

Tanta atenção não envaidece o ator: "Eu me descobri bonito muito mais tarde. Beleza está ligada a autoestima. Claro que tem estética, mas quando você tem confiança, isso te faz se sentir melhor. Eu entendo que é importante se cuidar, mas a beleza tem prazo de validade. Daqui a pouco, surge alguém mais novo, mais bonito e minha carreira não pode estar baseada só nisso. Eu sou muito mais".

Em Rensga Hits!, o ator dá vida a Cauã, um produtor musical que se envolve com Raíssa, personagem de Alice Wegmann (28). O ator comemora poder mostrar na série suas habilidades musicais, que até agora não foram exploradas em seus trabalhos. “Pela primeira vez, vão me ouvir cantar no audiovisual", conta ele, que tem algumas cenas tocando violão e soltando a voz. "Sempre fui muito artístico. Adorava cantar com meus amigos, já tive banda. Quando optei por ser ator, concentrei minhas ações nisso e, agora, aos 30, tenho colocado na minha cabeça a vontade de explorar outras facetas. Não tem por que se limitar. A música sempre esteve comigo", diz.

