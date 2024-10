Ator da série Rensga Hits!, Leo Bittencourt diz que a profissão não é sinônimo de glamour: "tenho que pagar as minhas contas"

Vindo de Manaus, onde abandonou a faculdade de publicidade para realizar o sonho de ser ator no Rio de Janeiro, Leo Bittencourt (30) reflete sobre os altos e baixos da carreira artística em entrevista para a Revista CARAS.

"Tenho sete anos de carreira e minha perspectiva era de que quando você chegava a uma novela sua carreira estava resolvida. Pensam que todo mundo que está na frente da câmera tem a vida fácil, mas todos têm altos e baixos", diz ele, que estreou na televisão na temporada de Malhação exibida em 2018, e é um dos destaques do elenco da nova temporada da série Rensga Hits!, já disponível no Globoplay, na qual dá vida a Cauã, um produtor musical que se envolve com Raíssa, personagem de Alice Wegmann (28).

Internet

"As marcas querem estar junto das pessoas com alcance, mas não é isso que ganha sua vida. Eu continuo tendo que trabalhar, tenho que pagar as minhas contas. Não é glamourizado", comenta, apontando as redes sociais como outra fonte de renda para os artistas que estão em destaque.

Leonardo Bittencourt e Alice Wegmann na série Rensga Hits! - Reprodução/Instagram/leobiteco

Com 430 mil seguidores no Instagram, Leo recebeu bastante atenção ao atuar nos filmes sobre o caso von Richthofen - O Menino que Matou Meus Pai / A Menina que Matou os Pais, lançados em 2021, e A Confissão, de 2023, nos quais interpreta Daniel Cravinhos.

Apesar de criar conteúdo para as redes sociais, ele tem ressalvas sobre o espaço dado aos influenciadores. "Dentro de uma sociedade em que se acreditava que o merecimento era atrelado ao estudo, é frustrante ver isso. Hoje, são os influenciadores, mas já foram os modelos. O mercado audiovisual sempre esteve com essas pessoas, existe interesse comercial. Num mundo ideal, gostaria que todos tivessem estudo. Mas eu conheço atores excelentes que nunca estudaram. É difícil responsabilizar os atores porque já é muito competitivo. Nas redes, tento mostrar mais de mim, mas não tenho vontade de fazer disso a minha vida".

