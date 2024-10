Larissa Nunes imprime sua marca no streaming: 'Movida a desafios'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Larissa Nunes fala do sucesso em 'Vidas Bandidas', da Disney+, e confessa abraçar diferentes vertentes nas artes

O sorriso largo e a voz animada entregam a felicidade de Larissa Nunes (28). No elenco de Vidas Bandidas, da Disney+, a atriz, cantora e compositora define o trabalho como um divisor de águas em sua carreira.

“Me colocou em um estado de maturidade muito grande. A Marina é uma personagem intensa e, logo que li o roteiro, senti que mudaria alguma coisa interna em mim sobre o ofício do ator. Além disso, contracenei com pessoas experientes, como a Juliana Paes, o Otávio Muller e fiz coisas inéditas, como a minha primeira cena de sexo” , comemora ela, em papo exclusivo com CARAS.

No dia da entrevista, inclusive, Larissa recebeu mais uma boa notícia: a série Anderson Spider Silva, da Paramount+, na qual ela atua, foi indicada ao Emmy na categoria Melhor Minissérie. Com dez anos de carreira, Larissa abraça diferentes vertentes nas artes, mas se define como uma só!

“É o meu artista se expressando por meio da atuação, da música e da escrita. Ser atriz me motiva a falar com o mundo e a música é um lugar de expressão desse mundo”, explica ela, que hoje tem se voltado mais à atuação.

“Tenho esses lugares e essas ambições fazem parte da minha vontade de viver minhas potências ao máximo. É assim que contribuo com a arte”, sinaliza ela, sem deixar de destacar o momento de representatividade no audiovisual.

“O Brasil é diverso, o público é multirracial e espero que as histórias também fiquem cada vez mais diversas”, resume. Além do streaming, ela encontra tempo para brilhar nos palcos e está em cartaz com o espetáculo Nossa Históriacom Chico Buarque.