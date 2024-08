Juliana Luziê tem a maternidade como seu grande sonho: 'Estamos tentando'

Em entrevista à Revista CARAS, Juliana Luziê abre o coração ao falar sobre desejo de ser mãe e analisa sua trajetória como influenciadora

Sob a atmosfera romântica que cerca Campos do Jordão, no interior de SP, a influenciadora Juliana Luziê (33) e seu marido, Diogo Souza (36), viveram experiências inesquecíveis. E nada melhor para aquecer a Temporada de Inverno CARAS 2024 do que a presença de um casal apaixonado.

“Aqui parece que nosso corpo relaxa. Fora que tem esse clima todo romântico que nos deixa ainda mais felizes”, exalta Juliana. “Estamos tentando engravidar. Quem sabe não aproveitamos a aportunidade?”, emenda ela, carregada de seu bom humor.

Pela terceira vez na cidade, a musa curtiu cada segundo da hospedagem no Hotel Boutique Quebra-Noz: desde provar sabores da gastronomia local até passeios indoor e outdoor. “Por meio da culinária, pudemos conhecer ainda mais a cultura local”, avalia.

Mas, mesmo em momentos de descanso, Juliana não deixa de lado sua paixão pelo ofício. Há dez anos trabalhando com dicas de beleza e maquiagem na internet, ela busca influenciar positivamente as pessoas por onde passa, sempre, é claro, imprimindo seu estilo.

“Quando comecei, não desejava muita coisa, porque achava que não conseguiria. Se alcançasse uma pessoa, para mim, já estava bom. E até hoje penso assim. Nunca imaginei viver da forma que vivo hoje”, fala Juliana, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, além de 18 milhões de curtidas

no TikTok.

Do Rio de Janeiro para a capital paulista, onde vive atualmente, Juliana despontou nas redes

sociais durante a pandemia. Antes, ela trabalhava com revenda de produtos de beleza e se arriscava a compartilhar conteúdos na internet, mas confessa que demorou para que tivesse confiança o suficiente em si mesma.

“Acho que a gente, o ser humano, se sabota muito. Nós ficamos sempre nos comparando com o outro e

isso destrói. Precisamos enxergar mais a nossa capacidade”, reflete a influenciadora. Desde o início, ela recebeu o apoio incondicional do eleito, com quem está há dez anos. Hoje, aliás, é Diogo quem cuida de sua carreira e a parceria do casal funciona de forma ímpar.

“Às vezes, ele acredita mais em mim do que eu mesma”, diz ela. Com muito carisma e bom humor, Juliana relembra as dificuldades que superou e, de certa forma, se sente ainda mais fortalecida ao fazer um balanço de sua trajetória.

“Quando eu e o Diogo nos mudamos para São Paulo, passamos por uma fase em que não tínhamos o que comer dentro de casa. Eu estava desempregada e ele tinha acabado de começar num emprego. Eu me questionava o motivo de termos nos mudado”, recorda.

“Minha mãe é pastora. Ela dizia que para tudo há um propósito. Então, quando digo que o que vivo é além do que um dia sonhei, é porque as dificuldades me moldaram para chegar até aqui”, emenda ela. “Eu tinha certeza de que Deus faria algo. Aprendi a ser constante e a não desistir”, diz Juliana.

Por meio de conteúdo autêntico e com muita alegria, ela se destaca como uma voz de representatividade na maquiagem negra. “Estar no meu lugar é uma vitória não só para mim, mas para outras que virão daqui para a frente”, pontua a influencer.

Aliado à maternidade, que segue sendo seu grande sonho pessoal, está o desejo de criar a própria linha de maquiagem, com o objetivo de beneficiar pessoas de pele negra. Para ela, atualmente, falta inclusão no mercado de beleza. “As minhas seguidoras pedem por isso. Mas, infelizmente, as marcas não olham para as pessoas pretas da mesma forma que olham para as pessoas de pele clara”, lamenta.

“Estou lutando para isso. Acredito que um dia vou chegar lá”, avisa. Sem medo de sonhar, Juliana ainda espera, em um futuro, chegar à TV e estrear um programa de auditório, influenciando ainda mais pessoas.

“Gostaria de ter um programa na televisão, ser apresentadora. Falar sobre superação, beleza, maquiagem, mostrar a transformação de pessoas. E tudo com muita alegria e felicidade, não tem como não ter uma baguncinha porque é disso que eu gosto. Eu estou disponível e aberta para o que Deus quiser de mim”, idealiza ela.