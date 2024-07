Juliana Luziê celebra trajetória e faz alerta ao mercado: 'Não olham para pessoas pretas'

Durante participação no especial CARAS Inverno, a influenciadora digital Juliana Luziê fala sobre seu trabalho e critica mercado publicitário

Com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, a influenciadora digital Juliana Luziê (33) bomba nas redes sociais. No seu conteúdo, ela critica algumas marcas de maquiagem pela falta de inclusão em produtos para peles negras. Em entrevista à TV CARAS, ela celebra sua trajetória e faz alerta ao mercado publicitário: "Não olham para pessoas pretas".

Juliana Luziê foi uma das convidadas da última edição de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. No evento, a influênciadora confessou que não esperava tamanha repercussão com seu contéudo, e abre o coração ao falar sobre trajetória.

"Eu nunca imaginei viver coisas que estou vivendo, ter comprado meu carro, morar onde eu morro, ter uma casa boa. Toda essa trajetória, eu falo: 'Além do que eu pude imaginar'. Estar aqui é uma vitória para mim, mas também para as pessoas que vão vir após mim", declara.

O QUE VEM NO FUTURO?

Com tamanho sucesso nas redes sociais, Juliana Luziê compartilha sobre seus próximos projetos. Ela revela que tem um grande desejo de ser mãe, e na carreira seu sonho é ter a própria linha de maquiagem, mas reforça que o mercado publicitário invisibiliza pessoas negras.

"Eu desejo ser mãe, quero ter minha linha de maquiagem, foi o que eu comecei na Internet e eu falo até hoje sobre. As minhas seguidoras pedem, só que infelizmente as marcas não olham para pessoas pretas.

"Não querendo militar, mas mostrando a realidade, eles olham para as meninas brancas de uma forma diferente do que olham para mim, mas eu estou lutando e um dia eu vou chegar lá. Hoje eu acredito que vou chegar lá!", afirma.

"Acredito, minha mãe também acredita muito, que um dia eu vou ter um programa de TV, vou ser uma apresentadora e a gente está ai disponível para o que Deus escolher para mim", finaliza a influenciadora digital Juliana Luziê.

