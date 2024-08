Juliana Luziê confessa maior superação que passou na vida: 'Muita dificuldade'

Durante participação no especial CARAS Inverno, a influenciadora digital Juliana Luziê analisa sua trajetória profissional e relembra episódio de superação

Com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, a influenciadora digital Juliana Luziê (33) bomba nas redes sociais, mas apesar da trajetória de sucesso, ela relembra que nem sempre sua jornada foi fácil. Em entrevista à TV CARAS, Luziê confessa maior superação que passou na vida: "Muita dificuldade".

Juliana Luziê foi uma das convidadas da última edição de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. No evento, a influenciadora relembra que tinha muita insegurança com seu trabalho nas redes sociais e não acreditava que poderia alcançar tamanho sucesso, sendo essa sua maior dificuldade.

"Acreditar em mim, tinha muita dificuldade [em confiar em mim], o Diogo acredita mais em mim do que eu mesma, a gente está junto há muito tempo, e quando viemos para morar em São Paulo estávamos nós dois desempregados, só que eu já criava conteúdo na Internet, e não ganhava praticamente nada", relembra.

"Quando eu cheguei em São Paulo, eu pensei em mandar currículo e ele disse: 'Não, o seu trabalho é com internet e vai dar certo!' E eu não achava que ia dar certo, achava que ele era louco, mas deu certo sim", confessa.

O QUE VEM NO FUTURO?

Com tamanho sucesso nas redes sociais, Juliana Luziê compartilha sobre seus próximos projetos. Ela revela que tem um grande desejo de ser mãe, e na carreira seu sonho é ter a própria linha de maquiagem, mas reforça que o mercado publicitário invisibiliza pessoas negras.

"Eu desejo ser mãe, quero ter minha linha de maquiagem, foi o que eu comecei na Internet e eu falo até hoje sobre. As minhas seguidoras pedem, só que infelizmente as marcas não olham para pessoas pretas. Não querendo militar, mas mostrando a realidade, eles olham para as meninas brancas de uma forma diferente do que olham para mim, mas eu estou lutando e um dia eu vou chegar lá. Hoje eu acredito que vou chegar lá!", confira entrevista completa de Juliana Luziê.

