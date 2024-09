Juan Paiva fala sobre protagonismo no audiovisual: 'O Brasil é negro'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o ator Juan Paiva analisa cenário audiovisual para artistas negros e confessa como lida com sua autoestima

Não há dúvidas de queJuan Paiva (26) é um expoente da nova geração de atores da teledramaturgia brasileira. Sua popularidade aumentou quando integrou o elenco de Um Lugar ao Sol (2021), e desde então, seu protagonismo vem crescendo cada vez mais. Em entrevista à Revista CARAS, ele celebra oportunidades na carreira e analisa cenário do audiovisual brasileiro: "O Brasil é negro".

Juan Paiva brilhou em Renascer, novela das nove que saiu de cena no começo de setembro e foi substituída por Mania de Você. Seu desempenho tem chamado atenção do público e da crítica. Inclusive, o roteirista e diretor Paulo Halm (62) não poupou elogios para atuação do jovem. Paiva responde aos comentários e declara.

"O Brasil é negro, o Brasil é indígena, o Brasil é essa mistura, essa miscigenação. Essa fala dele também mexe no lugar da autoestima que o negro não pode perder nunca, uma vaidade boa e que é até a sua segurança, porque durante muito tempo as pessoas negavam a beleza do negro e isso é muito louco", declara.

O ator abre o coração ao falar sobre autoestima e menciona que o crescimento de oportunidades para pessoas negras em campanhas, lugares de destaque e protagonismo no audiovisual é um grande avanço.

"Hoje, tem vários rostos pretos na TV, estampando campanhas, no esporte, em qualquer lugar estamos aparecendo de forma positiva. Isso tudo só comprova que no Brasil a maioria é negra e que a gente precisa se valorizar e entender que somos lindos, cada um do seu jeito e de formas diferentes", avalia.

"A gente vem batalhando para inspirar outras pessoas e para deixar nossas mães orgulhosas, porque elas têm um passado difícil, duro, com poucas oportunidades. Pessoas do lugar que venho se desdobram para conquistar seu lugar ao sol, então acho que serve de motivação mesmo. Temos que nos orgulhar e celebrar essas vitórias", finaliza Juan Paiva.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: