Joanna desabafa sobre preconceito na carreira e sexualidade: 'Sou muito corajosa'

Com mais de 45 anos de carreira, a cantora Joanna (67) marcou gerações com suas canções, mas nem sempre foi fácil se manter em destaque dentro do mercado, que era dominado por figuras masculinas. Em entrevista à Revista CARAS, a artista abriu o coração sobre as dificuldades da profissão e relembrou que nunca escondeu sua sexualidade, mesmo diante do preconceito.

"Foram anos de muitas batalhas, mas também de muitas vitórias. Sempre tentei me reinventar a cada trabalho consumado, porque minha natureza inquieta é o que me move", analisa a artista, que abriu as portas de sua cobertura, no Rio de Janeiro.

Apesar de muito respeitada desde o início de sua carreira, a artista confessa que precisou enfrentar algumas barreiras dentro da indústria, mas garante que as dificuldades não foram o suficiente para fazê-la enfraquecer e desistir do sonho de ser uma cantora.

"Eu fui uma pessoa bem recebida em todos os lugares e, no meu caso, eu não tive esse tipo de animosidade, essas coisas não atravessaram meu caminho. Mas existia a dificuldade de conseguir os contatos certos e de se impor no mercado, que era muito voltado para a voz masculina", relembra.

E continua: "Em 1979, começaram a surgir diferentes cantoras, de diversos estilos, e tivemos mais oportunidades de mostrar o nosso trabalho. Furei esse bloqueio após muita batalha e muitos 'nãos'. Foi preciso ter muita resiliência nesse processo".

Lembrada por clássicos como Amanhã Talvez e Tô Fazendo Falta, Joanna sempre foi muito discreta quanto a sua intimidade, mas nunca escondeu que se relacionava com mulheres. Atualmente casada com a também cantora Karen Keldani (45), ela conta que o apoio da família ainda na sua juventude foi importante para enfrentar o preconceito sem medo.

"Eu sou muito corajosa, até porque, saí de casa muito cedo, acreditando que eu iria vencer. Embora tivesse dificuldades, elas sempre foram motivacionais para eu seguir em frente. Sempre me joguei muito na vida particular e como artista, mas sou reservada e nunca tive nenhum tipo de dificuldade para assumir aquela que sou perante a vida, os amigos, a minha sexualidade. Sou uma pessoa muito transparente e essa coragem veio dos meus pais, que me deram apoio moral e diziam que para eu conseguir meus sonhos eu precisava persegui-los", declara.

