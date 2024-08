Jean Paulo Campos mostra amadurecimento: 'Quero fazer a cinebiografia do Lázaro Ramos'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Jean Paulo Campos relembra episódios divertidos que personagem Cirilo ainda lhe causa nas ruas do Brasil

Pode passar o tempo que for, mas personagens icônicos das novelas tendem a permanecer intactos na memória do telespectador. É o que acontece com Jean Paulo Campos (21) e seu eterno Cirilo, da trama infantojuvenil Carrossel, do SBT, exibida há mais de dez anos. E engana-se quem pensa que ele não gosta de ser lembrado ou reconhecido pelo seu primeiro trabalho na TV.

“Além de ter feito parte da minha infância, Carrossel continua sendo parte da infância de muita gente. É muito bom ver o carinho do público. Foi um personagem que mudou minha vida para sempre. Posso fazer qualquer trabalho, mas o Cirilo vai estar sempre ao meu lado”, avalia Jean, ao lado dos pais, Cláudio e Nilza, durante a Temporada de Inverno CARAS 2024, no Hotel Boutique Quebra-Noz, na bucólica Campos do Jordão.

O ator já conhecia a cidade, mas foi a primeira vez que pôde curtir todos os passeios e delícias da região com a família. “Não tinha como não trazer os dois porque é a cara deles. Eles amaram tudo! A gente foi ao Parque Capivari, fomos ao teleférico, pilotamos trenós! Convenci minha mãe a ir em todos os brinquedos, já que ela morre de medo de altura. É uma paz aqui, totalmente diferente da loucura de São Paulo, onde a gente vive”, fala ele, que voltou a morar com seus pais, após passar temporada no Rio de Janeiro, enquanto gravava a sua primeira novela global, Vai na Fé, exibida no ano passado.

Jean conta que, mesmo após mais de uma década do fenômeno Carrossel, o público ainda se espanta ao ver que ele cresceu e se tornou um homem. “É muito comum que as pessoas se choquem, especialmente porque a novela foi para as plataformas de streaming e pessoal mais novo está vendo só agora. Mas nós já gravamos há mais de 10 anos! Só quem me acompanha nas redes sociais já espera ver o Cirilo mais velho”, diz o jovem ator, entre risos.

É justamente essa parte do público — que tem a consciência de que Jean cresceu — que aproveita para tirar uma casquinha do ator! Ele revela que costuma receber investidas nas redes sociais e até algumas fotos mais ousadas! “Recebo muita cantada nas redes sociais, geralmente falam alguma coisa relacionada a Carrossel! Tinha uma época que vinha bastante nude também”, confessa.

E o legado de Cirilo vem a calhar em certos momentos! “Acho que de uns dois anos para cá, a galera começou a dar mais em cima de mim. A maneira que eu faço para escapar de um flerte indesejado é dizer que a Maria Joaquina vai ficar brava!”, ironiza o ator, fazendo referência à personagem da atriz Larissa Manoela (23), por quem ele era apaixonado na trama. “Essa é a herança que eu trouxe do Cirilo. Quando me apaixono por alguém, eu fico bobo”, admite.

Também de olho no futuro, Jean está cheio de novos projetos, incluindo um longa-metragem já gravado, mas ainda sem data de estreia. O ator ainda reserva alguns sonhos: “Eu queria fazer uma cinebiografia do Lázaro Ramos. E também sonho em interpretar um vilão. Já acho que tenho cara de bom moço, além dos meus personagens bonzinhos. Seria algo diferente”, sugere o ator, que iniciou carreira aos 2 anos, atuando em trabalhos publicitários.