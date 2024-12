Isabelle Nogueira fala sobre cancelamento da transmissão do Festival de Parintins na TV: 'Pena'

Em entrevista à Revista CARAS, Isabelle Nogueira também fala sobre o reconhecimento que ganhou após participar do BBB 24

Cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira (31) não esconde a alegria em ver o Festival de Parintins cada vez mais conhecido pelo Brasil. Em entrevista à Revista CARAS, a finalista do BBB 24 celebra a repercussão do evento e recorda o cancelamento da transmissão na TV aberta neste ano.

"Pena que não tivemos uma transmissão na TV aberta, mas foi muita gente assistindo no YouTube. Esse ano foi o recorde, nós tivemos mais de 120 mil visitantes em Parintins, teve um giro na economia, de hospedagem e restaurante de 300%", relembra Isabelle Nogueira .

A transmissão do Festival teria sido feita pela Globo, que chegou a anunciar a exibição. Porém, a emissora precisou cancelar após não fechar o acordo com a TV A Crítica, canal local que tem contrato para o evento até 2025. Mesmo assim, a dançarina celebra a visibilidade que trouxe para a festa através de sua participação no reality show.

"Na 19ª Mostra de Artesanato, os artesãos venderam 81% a mais do que todos os outros anos. O dinheiro voou, graças a Deus, e o povo merece. Sou grata de ter apresentado minha cultura", completa a também influenciadora digital.

"Fico grata com o reconhecimento do povo, pelo carinho, por ser respeitada e pela minha voz ter credibilidade. Recebo vídeos de crianças dançando boi-bumbá nas escolas do Brasil inteiro, tocando minha toada, fazendo a flecha, se pintando com o grafismo indígena. Resgatamos o orgulho amazonense, da nossa ancestralidade indígena, da nossa cultura, das nossas gírias, da nossa culinária."

Nogueira diz que sua atitude foi apenas "uma gota no oceano" e que sabe que muitas pessoas fortaleciam seu discurso sobre a cultura enquanto estava no reality global. "Nós demos um grito gigante para o Brasil de que o Amazonas existe e é multicultural."

"Soube que, às vezes, achavam que eu era um personagem e aqui fora as pessoas que são amazônidas, e vivem a essência como eu, confirmavam o que, de fato, nós somos. Esse povo me fortaleceu lá dentro, então a vitória é minha com o povo amazonense. Me sinto campeã em todas as áreas, inclusive na financeira, glória a Deus, estou trabalhando muito."

