Hulk se declara para esposa: 'Te amar foi a decisão mais certeira que meu coração tomou'

Ídolo do Atlético Mineiro, o jogador Hulk (38) subiu ao altar com a médica Camila Ângelo (35) após cinco anos de relacionamento. E a celebração, no dia 7 de janeiro, foi à altura da paixão que os une. “Te amar, sem sombra de dúvida, foi a decisão mais certeira que meu coração tomou”, declara o atacante, diante de todos os convidados.

Eles oficializaram a união em cerimônia religiosa na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba, terra natal do craque. Em um dos momentos mais emocionantes da celebração, as filhas do casal, Zaya (2) e Aisha (6 meses), além de Alice (9), herdeira de Hulk com a ex, entregaram as alianças ao casal.

Quatro dias depois da cerimônia, Hulk e Camila foram os protagonistas de uma festa de tirar o fôlego, em um resort de luxo à beira-mar, em João Pessoa, capital da Paraíba, para cerca de 500 convidados. “O dia em que nossos sonhos se tornaram realidade. Em meio a sorrisos, celebramos um amor que transcende. Eternizado e inesquecível em nossa memória. Obrigado, por viver comigo o melhor dia de nossa vida, amor”, dispara o atleta. “Estou ansiosa para seguirmos na nossa vida lado a lado”, diz a noiva.

No quesito decoração, foram usados 150 mil botões de rosas e 5000 mudas de orquídeas. Já o menu contou até com ostras, sem falar na concorrida estação de vinhos e nos 4500 doces. As louças utilizadas foram desenhadas com exclusividade por uma artista indiana de Mumbai com o monograma do casal, enquanto os papéis-toalha dos toilletes eram de seda javanesa. O luxo, claro, teve seu preço e o orçamento das duas celebrações girou na casa dos milhões, tudo orquestrado com esmero pelo cerimonialista Jaeder Barreto (35).

Hulk compartilhou um registro de seu casamento de R$ 20 milhões nas redes sociais. O vídeo revelou momentos da cerimônia e bastidores. "Um dia eternizado em nossas memórias", escreveu o jogador.

O evento luxuoso e intimista teve diversas atrações musicais como Xanddy, Sorriso Maroto e Wesley Safadão, SPA para repouso, manicure para retoque de esmalte, um buffet com direito a ostra à vontade e muito mais.

