Jogador Hulk celebra três meses da filha com fotos fofíssimas

O jogador Hulk Paraíba celebrou os três meses da filha Aisha, fruto do seu relacionamento com Camila Ângelo, com fotos fofíssimas da bebê

Em suas redes sociais, Hulk Paraíba sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Em sua conta no Instagram, o atacante do Atlético Mineiro dividiu cliques fofíssimos da filha Aisha, de três meses, com a família. A pequena é fruto do relacionamento do atleta com Camila Ângelo e os papais fizeram um ensaio fotográfico para celebrar mais um mês da bebê.

"Aisha. Três meses. Um safari para essa neném doce e sorridente que preenche a cada dia mais a nossa vida e o nosso coração. Que Deus ilumine seu caminho. Nós amamos você, filha", escreveu o papai coruja na legendda da publicação.

Além de Aisha, Hulk e Camila também são pais de Zaya, de dois anos. O jogador ainda tem Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove anos, frutos do relacionamento anterior com Iran Ângelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Significado do nome

A segunda filha de Hulk Paraíba e Camila Ângelo teve seu nascimento anunciado na rede social do jogador de futebol. Além de postar fotos da chegada de Aisha ao mundo, o atleta contou o significado do nome escolhido para a menina.

Usando um look todo amarelo, a pequena encantou ao exibir seu rostinho pela primeira vez e o papai falou sobre o nome dela transmitir algo muito bom para a sua família formada com a esposa, com quem já tinha Zaya.

"Aisha significa: viva ou cheia de vida, transmite energia positiva e vitalidade. Além disso, você transmite benção, filha", escreveu o jogador de futebol ao postar os registros do nascimento da garota em um hospital em Miami, nos Estados Unidos.

Além de postar os cliques de Aisha na sala de parto e em seu bercinho na maternidade, Hulk ainda mostrou a caçulinha com seus irmãos, do casamento anterior do jogador com a tia de Camila Ângelo, Iran Ângelo.

É bom lembrar que ele já é pai de Ian, Tiago, e Alice, todos do relacionamento que viveu com a ex-mulher Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 anos, mas se separou em 2019. Pouco depois do térmio, ele assumiu o relacionamento com Camila, sobrinha da ex-esposa.