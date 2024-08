Giovanna Antonelli dá lição de autoestima: ‘Gosto de estar confortável na minha própria pele’

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Giovanna Antonelli elenca as lições que aprendeu com a vida, a carreira e a maternidade

O ano de 2024 não está sendo como esperado para Giovanna Antonelli (48). A atriz contava que iria desacelerar nos projetos profissionais e se dedicar mais à família, especialmente depois do fim do contrato fixo com a Globo, mas o destino reservava outros caminhos para a estrela.

“Infelizmente não consegui porque, em 2024, concluí uma novela que estreia em janeiro, na HBO; estou rodando o Brasil com minhas palestras, tocando meus negócios, minhas plataformas on-line com as mentorias, meus licenciamentos, as coleções que tenho lançado ao longo dos meses, minhas empresas e, agora, estou filmando para estrear ano que vem também. Ufa!”, brinca Gio, sem dar detalhes dessa nova filmagem, em papo exclusivo com a Revista CARAS, durante lançamento de coleção de grife feminina, no Rio.

Mas se engana quem pensa que a diva se incomoda com o ritmo agitado de trabalho. “Está sendo um ano delicioso e intenso. Mas, nas horas vagas, tenho curtido a vida e a família. E ano que vem vai ser melhor ainda em nome de Jesus!”, torce ela.

Em Beleza Fatal, primeira novela brasileira da plataforma Max, com data de lançamento prevista para janeiro de 2025, Giovanna dará vida a Elvira. A personagem adota Sofia, vivida por Camila Queiroz (31), uma jovem que sofria nas mãos da tia Lola, papel de Camila Pitanga (47).

A produção chegou como surpresa para Gio, que já tinha anunciado a intenção de dar uma pausa nas novelas, mas ela acabou se encantando pela trama e pelas possibilidades do novo trabalho. “Esse é um momento de muita liberdade e novas oportunidades na minha carreira. Deixar de ter um contrato me permitiu explorar diferentes formatos e projetos, especialmente no universo do streaming, que tem crescido muito e oferecido produções inovadoras, em que posso escolher trabalhos que me desafiam de formas novas”, pontua a atriz. “Estou empolgada com essa jornada, pois ela me permite diversificar minha atuação e me conectar com novos públicos. Acho que é um momento positivo e enriquecedor”, avalia.

Ícone de estilo e beleza, Gio celebra cada momento que a trouxe até aqui. Seus personagens nas novelas fizeram história e até hoje reverberam para além da telinha: todos os produtos e itens usados pela atriz viravam febre ao redor do Brasil.

Ainda faltam quase dois anos para os tão esperados 50, mas a passagem do tempo não assusta

nem intimida a atriz e empresária. “Curto intensamente todas as fases da minha vida. Chegar perto

dos 50 com tantas experiências e conquistas me trouxe serenidade. Eu gosto de estar confortável na

minha própria pele e apreciar cada etapa da minha caminhada”, filosofa a estrela sobre sua trajetória. “Quando olho para trás, vejo um caminho repleto de desafios e de muitas realizações. Sinto que cada conquista, cada papel e cada projeto contribuíram para quem eu sou hoje, tanto profissional quanto

pessoalmente. É um balanço muito positivo e gratificante. E que venha o futuro!”, comemora a atriz, que

não vê mais sinais de desaceleração em qualquer um dos caminhos que se propõe a seguir.

Enquanto muitas estrelas veteranas ainda lutam para encontrar espaço no cenário digital e travam uma batalha contra o universo dos influenciadores, Giovanna está do outro lado das trincheiras. Ela adora se afirmar como influencer e reforça o quanto está aprendendo com o mergulho nas redes sociais. “Está

sendo uma jornada enriquecedora. Uma lição é a importância da autenticidade. As pessoas se conectam com o que é real e minha rede não é sobre mim, e sim sobre o que o público quer ver. Essa nova forma de trabalho acabou se tornando mais um propósito meu”, explica a atriz, que faz sucesso no

Instagram e no TikTok, sempre mostrando um pouco de sua rotina por trás das câmeras e os momentos em família.

“Outra lição é a necessidade de se adaptar rapidamente. O mundo digital está em constante mudança, com novas ferramentas, que me ajudam a desenvolver mais habilidades e, ao mesmo tempo, alcançar novas audiências até para diversificar minhas oportunidades profissionais. Isso trouxe uma nova dimensão à minha carreira”, sugere Gio.

Quem também está bombando nas redes é Pietro (19), filho da atriz com o ex, Murilo Benício (53). Apaixonado por música e investindo na carreira de modelo, o jovem ensina para a mãe os passos desse novo mundo. “Caráter, integridade, comprometimento e garra ele já tem de sobra, somando tudo isso ao cara mais legal que eu conheço. Diante disso, só posso torcer pelo seu sucesso e lembrá-lo de que ele vem com paixão e dedicação”, festeja Gio, que também é mãe das gêmeas Antônia e Sofia, de 13 anos. “Nossa relação é de aprendizado porque ele me ensina mais do que eu a ele. Isso me faz crescer não só como mãe, mas como pessoa também”, conclui ela.