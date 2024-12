'A gente erra por proteger demais', declara Fernanda Paes Leme sobre maternidade

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme celebra o primeiro Natal ao lado da filha, Pilar, e reflete sobre a maternidade

Prestes a celebrar o primeiro Natal ao lado da filha, Fernanda Paes Leme (41) vê sua vida se transformar a cada dia. Com a chegada de Pilar, fruto do relacionamento com Victor Sampaio (31), ela passou a ter outra noção de responsabilidade, do futuro da pequena e, também, de como viver a maternidade.

"Entendo que meu jeito é respeitar quem sou e construir uma relação com a minha filha que me permita ser uma mãe humana. E ser humano erra. Na maternidade, a gente erra por proteger demais, amar demais, preservar demais", declara Fernanda Paes Leme , em entrevista à Revista CARAS.

"É uma das maiores e mais valiosas jornadas da minha vida. Mas sei que nem sempre a estrada será calma e segura", completa a apresentadora. Ela também diz que a experiência da gravidez foi muito potente em sua vida.

A apresentadora também diz que a parceria com o noivo aumentou ainda mais após o nascimento da pequena. "O vínculo entre ele e Pilar é uma responsabilidade dele e eu, vendo de fora, tenho cada vez mais a certeza de que Pilar é muito amada, cuidada pelo melhor pai que a vida ofereceu a ela."

"Quando a gravidez aconteceu naturalmente, ela foi maior e mais potente do que tudo! E essa grandiosidade deixou tudo para trás, fez tudo ficar menor", avalia Fernanda Paes Leme, que assegura estar pronta para passar o primeiro Natal ao lado de Pilar."Ela é meu grande presente e, mesmo ainda tão pequena, já me mostrou que o Natal nunca mais será o mesmo."

